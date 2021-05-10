КиноПоиск
Попробовать Плюс

ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

Обсудить0

Группа компаний «Рики» и КиноПоиск HD объявили победителей конкурса-лаборатории взрослой анимации Riki.lab. Авторы лучших идей получат денежные призы и возможность реализовать свои проекты вместе с организаторами.

Первое место в конкурсе и приз в 1 млн рублей разделили два проекта: фэнтези об оживших рисунках «Граффити» Олега Козырева и Марии Коневой и «Серые будни магов» Анастасии Ждановой и Кирилла Ковальчука — комикс о волшебниках, тайно живущих в Петербурге.

Второе место с призовой суммой в 500 тыс. рублей занял проект «Опавшие крылья» про город антропоморфных насекомых. Автору концепции, школьнице Валерии Горшковой, на момент питчинга едва исполнилось 14 лет. Третье место с призом в 300 тыс. рублей жюри присудило проекту писателя и сценариста Станислава Ефанова «Моя смерть в меня влюбилась» — истории о любви и препятствующих ей убийственных обстоятельствах.

Также жюри отметило фантазийную историю о девочке-драконе «Свойство Рин», комедию про гениального психиатра и его необычных пациентов «Остров доктора Ковальски», а также иронический детектив про самопознание «Мандала». Их авторы, как и призеры, получат возможность продолжить работу над своими проектами вместе с «Рики» и КиноПоиск HD.

«Хочется, чтобы это были масштабные проекты, создание которых невозможно или сложно представить в игровых сериалах: другие реальности, выдуманные планеты, фантастические существа», — рассказал о будущих проектах креативный продюсер Яндекс.Студии Владислав Рубин.

«Разнообразие, которое мы увидели в заявках, только подтверждает, каким интересным может быть будущее взрослой анимации. Так что финал конкурса Riki.lab — это только начало большой и очень увлекательной истории», — поделилась руководительница девелопмента группы компаний «Рики» и куратор конкурса Мария Терещенко.

Конкурс-лаборатория взрослых анимационных проектов Riki.lab стартовал осенью 2020 года. Всего на конкурс было отправлено 330 заявок из 10 стран. Участники, вошедшие в топ-100, получили экспертные комментарии по своим заявкам, а финалисты из топ-20 доработали идеи вместе с опытными кураторами: режиссером-аниматором Константином Бронзитом, режиссером Игорем Ковалевым, ведущим режиссером «Смешариков» Денисом Черновым и сценаристом «ПинКода» и «Смешариков» Дмитрием Яковенко.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Источник: пресс-служба

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

Вчера3
Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов
Интервью

Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов

Вчера5
Сериал «Пищеблок»: Опасное лето-80
КиноПоиск HD

Сериал «Пищеблок»: Опасное лето-80

18 мая33
Сериал «В поисках любви»: Ироничный взгляд на Англию 1920–1930-х и ее заносчивую аристократию
КиноПоиск HD

Сериал «В поисках любви»: Ироничный взгляд на Англию 1920–1930-х и ее заносчивую аристократию

10 мая14

Главное сегодня

Интервью

Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов

Вчера5
Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов
Что смотреть дома: «Пищеблок», «Армия мертвецов», 3-й сезон «Мастера не на все руки»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Пищеблок», «Армия мертвецов», 3-й сезон «Мастера не на все руки»

Вчера9
Девятый «Форсаж» вышел через 20 лет после первого. Вспоминаем, с чего все начиналось

Девятый «Форсаж» вышел через 20 лет после первого. Вспоминаем, с чего все начиналось

Вчера11
Как Марк Миллар покорил Голливуд комиксами «Пипец» и «Kingsman» и ввел моду на ультранасилие
Через вселенные

ПодкастКак Марк Миллар покорил Голливуд комиксами «Пипец» и «Kingsman» и ввел моду на ультранасилие

Вчера5
9 лучших трейлеров недели: Возвращение «Друзей», зомби-хоррор и комедия про дрессированную муху

9 лучших трейлеров недели: Возвращение «Друзей», зомби-хоррор и комедия про дрессированную муху

Вчера2
«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

Вчера3
ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт