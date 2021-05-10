ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

Группа компаний «Рики» и КиноПоиск HD объявили победителей конкурса-лаборатории взрослой анимации Riki.lab. Авторы лучших идей получат денежные призы и возможность реализовать свои проекты вместе с организаторами.

Первое место в конкурсе и приз в 1 млн рублей разделили два проекта: фэнтези об оживших рисунках «Граффити» Олега Козырева и Марии Коневой и «Серые будни магов» Анастасии Ждановой и Кирилла Ковальчука — комикс о волшебниках, тайно живущих в Петербурге.

Второе место с призовой суммой в 500 тыс. рублей занял проект «Опавшие крылья» про город антропоморфных насекомых. Автору концепции, школьнице Валерии Горшковой, на момент питчинга едва исполнилось 14 лет. Третье место с призом в 300 тыс. рублей жюри присудило проекту писателя и сценариста Станислава Ефанова «Моя смерть в меня влюбилась» — истории о любви и препятствующих ей убийственных обстоятельствах.

Также жюри отметило фантазийную историю о девочке-драконе «Свойство Рин», комедию про гениального психиатра и его необычных пациентов «Остров доктора Ковальски», а также иронический детектив про самопознание «Мандала». Их авторы, как и призеры, получат возможность продолжить работу над своими проектами вместе с «Рики» и КиноПоиск HD.

«Хочется, чтобы это были масштабные проекты, создание которых невозможно или сложно представить в игровых сериалах: другие реальности, выдуманные планеты, фантастические существа», — рассказал о будущих проектах креативный продюсер Яндекс.Студии Владислав Рубин.

«Разнообразие, которое мы увидели в заявках, только подтверждает, каким интересным может быть будущее взрослой анимации. Так что финал конкурса Riki.lab — это только начало большой и очень увлекательной истории», — поделилась руководительница девелопмента группы компаний «Рики» и куратор конкурса Мария Терещенко.

Конкурс-лаборатория взрослых анимационных проектов Riki.lab стартовал осенью 2020 года. Всего на конкурс было отправлено 330 заявок из 10 стран. Участники, вошедшие в топ-100, получили экспертные комментарии по своим заявкам, а финалисты из топ-20 доработали идеи вместе с опытными кураторами: режиссером-аниматором Константином Бронзитом, режиссером Игорем Ковалевым, ведущим режиссером «Смешариков» Денисом Черновым и сценаристом «ПинКода» и «Смешариков» Дмитрием Яковенко.

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