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«Это было замечательное время»: Вышел трейлер спецвыпуска «Друзей»

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HBO Max выпустил трейлер спецвыпуска, посвященного сериалу «Друзья». Часовой эпизод в снят в формате ток-шоу с участием звезд ситкома Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. В нем актеры обсудят шоу,  расскажут интересные подробности о его создании, посетят знакомые декорации и сыграют в игры. 

В спешеле также появятся приглашенные звезды. Среди них — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем, Кит ХаррингтонКара Делевинь, Том Селлек (Ричард в сериале) и Мэгги Уилер (Дженис). Ведущим судя по всему станет Джеймс Корден

Премьера спецвыпуска состоится 27 мая.

Все сезоны «Друзей» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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