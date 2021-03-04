«Это было замечательное время»: Вышел трейлер спецвыпуска «Друзей»

HBO Max выпустил трейлер спецвыпуска, посвященного сериалу «Друзья». Часовой эпизод в снят в формате ток-шоу с участием звезд ситкома Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. В нем актеры обсудят шоу, расскажут интересные подробности о его создании, посетят знакомые декорации и сыграют в игры.
В спешеле также появятся приглашенные звезды. Среди них — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем, Кит Харрингтон, Кара Делевинь, Том Селлек (Ричард в сериале) и Мэгги Уилер (Дженис). Ведущим судя по всему станет Джеймс Корден.
Премьера спецвыпуска состоится 27 мая.
Все сезоны «Друзей» можно посмотреть на КиноПоиск HD.