Что нового: Темная тема, экран персоны и оценка сразу после просмотра

Как смотреть любимые фильмы и сериалы ночью, не пропустить премьеру и переключать аудиодорожки голосом — рассказываем о новых возможностях КиноПоиска.
Темная тема в Android
На форуме пожеланий КиноПоиска просьба добавить темную тему стабильно держалась в топе запросов. Теперь эта функция доступна не только в мобильном приложении для iOS, но и в приложении для Android! Включите темную тему в настройках профиля и смотрите кино и сериалы с комфортом на телефоне или планшете в любое время суток.
Рецензии критиков в приложении
Еще одна функция, которую вы хотели: рецензии кинокритиков можно найти и в мобильном приложении. Откройте экран фильма или сериала, перейдите в раздел «Рецензии» и выберите вкладку «Кинокритики». Там можно будет найти не только отзывы Антона Долина, Станислава Зельвенского, Татьяны Алешичевой и других обозревателей известных медиа, но и рецензии из Telegram-каналов.
Новый экран персоны
Мы обновили дизайн экранов актеров, режиссеров и других участников съемочной группы в мобильном приложении. Во-первых, он стал выглядеть по-другому. Во-вторых, фильмография персоны теперь разбивается на амплуа. Например, вы можете выбрать, какие проекты Стивен Спилберг написал, снял, спродюсировал, а в каких сыграл сам.
Пока новый экран персоны доступен для пользователей iOS и в бета-версии на Android. Хотите увидеть его и другие будущие возможности сервиса первыми? Тогда присоединяйтесь к тестированию приложения и делитесь своими впечатлениями — это поможет нам сделать КиноПоиск лучше.
Не пропустите то, что вам интересно
С мобильным приложением удобно следить за фильмами и сериалами, которые вы ждете и добавили в «Буду смотреть». Когда они станут доступны на КиноПоиск HD, мы пришлем вам пуш-уведомление. Мы также оповестим вас, когда у нас появится громкая премьера — например, «Пищеблок» или «Майор Гром: Чумной Доктор» — или выйдет новый сезон сериала, который вы смотрите. Если вам не приходят уведомления от КиноПоиска, проверьте — возможно, вы не разрешили получение пуш-сообщений в настройках устройства.
Оценка сразу после просмотра
Раньше только в приложении для телевизоров вы могли досмотреть фильм или сериал и сразу поставить ему оценку в плеере, пока впечатления еще свежи. Теперь функция доступна и в веб-версии КиноПоиск HD. Кстати, чем больше оценок вы ставите, тем точнее мы будем советовать вам фильмы и сериалы.
А еще в веб-версии плеера появилась кнопка «следующая серия», которую многие просили.
Новые способности Алисы
Теперь, если смотрите сериал или фильм на КиноПоиск HD через Яндекс.Станцию, можно спросить Алису, сколько осталось до конца — и она ответит! А не так давно мы научили Алису переключать аудиодорожки и включать субтитры. Можно прямо так и сказать: «Алиса, покажи список аудиодорожек» — и выбрать ту, что вам подходит.
Больше информации о наших обновлениях и свои предложения можете оставлять тут:
Форум пожеланий КиноПоиска
Наши новости в блоге команды
Как пользоваться и что смотреть