Что нового: Темная тема, экран персоны и оценка сразу после просмотра

Мы обновили дизайн экранов актеров, режиссеров и других участников съемочной группы в мобильном приложении. Во-первых, он стал выглядеть по-другому. Во-вторых, фильмография персоны теперь разбивается на амплуа. Например, вы можете выбрать, какие проекты Стивен Спилберг написал, снял, спродюсировал, а в каких сыграл сам.

Пока новый экран персоны доступен для пользователей iOS и в бета-версии на Android. Хотите увидеть его и другие будущие возможности сервиса первыми? Тогда присоединяйтесь к тестированию приложения и делитесь своими впечатлениями — это поможет нам сделать КиноПоиск лучше.