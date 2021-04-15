Критики посмотрели «Форсаж 9». Экшен им понравился, а новый злодей — нет

Американские издания о кино опубликовали первые рецензии на «Форсаж 9». На вечер 18 мая рейтинг фильма на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 60%. Это больше чем у первых четырех частей франшизы, но меньше чем у последних пяти, включая «Хоббса и Шоу». Рассказываем, что мы узнали из текстов кинокритиков.

Экшен по-прежнему хорош?

«Мастера по спецэффектам и каскадеры заслуживают золотые звездочки за свою работу, как и монтажеры Грег Д’Аурия, Дилан Хигсмит и Келли Мацумото», — считает кинокритик The Wrap Алонсо Дуральде. Он считает, что именно благодаря им экшен в фильме не становится слишком хаотическим и сложным для восприятия. А крупные погони и взрывы, по его мнению, вызывают смех и аплодисменты благодаря «эффектности и бесстыдной чрезмерности».

Тим Грирсон из Screen Daily также отмечает работу ветерана-оператора Стивена Ф. Уиндона (для него это уже шестой «Форсаж») и юмор фильма, в том числе в экшен-сценах с использованием мощных магнитов (в фильме с их помощью притягивают машины соперников).

Впрочем, Оуэну Глейберману из Variety наоборот кажется, что эпизоды с магнитами в теории выглядят лучше, чем на практике. Критику также не понравилось обилие рукопашных схваток внутри несущихся автомобилей. Он считает, что тем же успехом можно смотреть в машине боевики с Жан-Клодом Ван Даммом. Глейберман также назвал всех трех злодеев фильма вторичными.

Новый злодей удался?

Дуральде считает, что Джон Сина выглядит блекло на фоне других героев: «Если кто-то и не вписался в фильм, так это Сина. От него невозможно оторваться в комедийных ролях в „Девушке без комплексов“ или „Секса не будет!!!“, но в образе хмурого и недовольного младшего брата он очень уныл».

С ним согласен Джон ДеФор из The Hollywood Reporter: «Сине не позволили затмить Вина Дизеля, как это вышло у Дуэйна Джонсона, другого бывшего рестлера, в прошлых частях. Комедийного очарования Сины, которое могло бы перевесить игру Дизеля, здесь не чувствуется».

А что с семьей? До кризиса далеко?

Судя по рецензиям, сценаристы не хотят развивать тему семьи в новом направлении: «В фильме изобретательные экшен-сцены, и это лишний раз подчеркивает, насколько банальной на их фоне получилась драма. Одна из фишек этой серии — чрезмерный акцент на семье. Герои не могут продержаться и 10 минут, не сказав, что семья для них — самое важное. И „Форсаж 9“ в этом смысле идет дальше и вводит в сюжет Джейкоба. У него общее прошлое с Домиником, которое нам показывают в мучительно серьезных воспоминаниях, дающих новое представление об этом стоике»

Герои полетят в космос?

Да, ближе к финалу Роман (Тайриз Гибсон) и Тедж (Лудакрис) действительно побывают в космосе. Правда, как именно героям удалось туда попасть, Дуральде не понял. Другие критики жалуются, что сцена совсем короткая и почти никак не влияет на сюжет.

А сами персонажи стали интереснее?

Похоже, девятая часть по-новому раскрывает героя Вина Дизеля. «Сценаристы глубже чем когда-либо погружаются в характер Доминика. Слово „глубже“ звучит слишком громко, поскольку подразумевает, что герой раскроется с новой стороны, но нет: просто „Форсаж 9“ с первых секунд объясняет, почему в венах Дома течет машинное масло», — утверждает Дэвид Эрлих из IndieWire.

Возвращение Лина в режиссерское кресло пошло на пользу?

Джастин Лин, снявший с 3-го по 6-й фильмы серии, не работал над франшизой с 2013 года. Его возвращение в режиссерское кресло критики оценили по-разному. Например, Тим Грирсон считает, что постановщик «умело балансирует между мучительно мрачными выводами о семье и нелепым экшеном». По мнению критика, Лин не планирует снижать темпы и продолжает «смеяться в лицо физике и здравому смыслу», пока «машины летают по воздуху словно Человек-паук».

А вот ДеФор из The Hollywood Reporter сравнивает сиквел со линовской фантастикой «Стартрек: Бесконечность», сетуя, что у сценариста и режиссера количество вновь преобладает над качеством. Он считает, что в фильме гораздо больше экшена, второстепенных сюжетных линий и персонажей, чем нужно истории про сложные отношения с братом-злодеем, о котором почему-то никто не знал.

Какие выводы?

«Восхитительная и мелодраматическая нелепица. У „Форсажа 9“ полный бак смеси из собственной глуповатой энергии, смешных и грандиозных погонь и бесстыдного фансервиса», — Screen Daily.

«„Форсаж 9“ продолжает расширять сагу, в то же самое время возвращаясь к ее истокам. Еще никогда франшиза настолько не выходила из-под контроля, но впервые за долгое время создается впечатление, что ее несет в верном направлении», — IndieWire.

«В лучших из „Форсажей“ трюки восхищали зрителей, даже если одновременно вызывали смех своей абсурдностью. Однако экшен-сцены из „Форсажа 9“ либо не впечатляют, либо слишком идиотские даже как постыдное удовольствие», — The Hollywood Reporter.