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Триумф Marvel и зеленая Скарлетт Йоханссон: Чем запомнилась MTV Movie & TV Awards 2021

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В ночь на 17 мая прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Главным победителем стал мини-сериал Marvel «Ванда/Вижн»: он получил четыре статуэтки, включая номинации «Лучший сериал» и «Лучшая актриса в сериале» (награду забрала Элизабет Олсен).

Лучшим фильмом в этом году выбрали комедию «Всем парням: С любовью...», а лучшим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза». Лидерами по количеству статуэток стали Disney и Netflix: их проекты взяли по шесть золотых ведерок с попкорном. Остальных победителей можно посмотреть  в конце материала.

В перерывах показали отрывок из сольного сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном, а еще минутную сцену погони из «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью.

Скарлетт Йоханссон на церемонии присутствовала лишь виртуально. Но пока актриса благодарила зрителей за награду «Лицо поколения», ее муж — комик и актер Колин Жост — облил лауреатку зеленой жижей. Похоже, он перепутал MTV с Nickelodeon, где гостей передач и премии телеканала действительно поливали разноцветной жидкостью.

Зрителей повеселил и Саша Барон Коэн, получивший награду «Гений комедии». На сцене с благодарственной речью появился Борат, который обещал увезти золотое ведерко с собой в Казахстан. Правда, планам репортера помешали МС Али Джи и гламурный журналист Бруно, другие сатирические персонажи актера. Хорошо, что в спор вмешался сам Коэн и усмирил своих героев.

А Элизабет Олсен и Кэтрин Хан повторили свою драку из сериала «Ванда/Вижн», только уже без графики. 

Актрисы показывают, как выглядела их драка без спецэффектов

Лучший сериал

Лучший фильм

Лучший актер или актриса в кино

Лучший актер или актриса в сериале

Лучший герой или героиня

Лучший злодей

Лучший поцелуй

Лучший испуг

Лучшая комедийная роль

Лучшая драка

Звезда фильма или сериала

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Источник: Variety

Фото: Kevin Winter / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS

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