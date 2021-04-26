Триумф Marvel и зеленая Скарлетт Йоханссон: Чем запомнилась MTV Movie & TV Awards 2021

В ночь на 17 мая прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Главным победителем стал мини-сериал Marvel «Ванда/Вижн»: он получил четыре статуэтки, включая номинации «Лучший сериал» и «Лучшая актриса в сериале» (награду забрала Элизабет Олсен).
Лучшим фильмом в этом году выбрали комедию «Всем парням: С любовью...», а лучшим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза». Лидерами по количеству статуэток стали Disney и Netflix: их проекты взяли по шесть золотых ведерок с попкорном. Остальных победителей можно посмотреть в конце материала.
В перерывах показали отрывок из сольного сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном, а еще минутную сцену погони из «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью.
Скарлетт Йоханссон на церемонии присутствовала лишь виртуально. Но пока актриса благодарила зрителей за награду «Лицо поколения», ее муж — комик и актер Колин Жост — облил лауреатку зеленой жижей. Похоже, он перепутал MTV с Nickelodeon, где гостей передач и премии телеканала действительно поливали разноцветной жидкостью.
Зрителей повеселил и Саша Барон Коэн, получивший награду «Гений комедии». На сцене с благодарственной речью появился Борат, который обещал увезти золотое ведерко с собой в Казахстан. Правда, планам репортера помешали МС Али Джи и гламурный журналист Бруно, другие сатирические персонажи актера. Хорошо, что в спор вмешался сам Коэн и усмирил своих героев.
А Элизабет Олсен и Кэтрин Хан повторили свою драку из сериала «Ванда/Вижн», только уже без графики.
Актрисы показывают, как выглядела их драка без спецэффектов
Лучший сериал
Лучший фильм
Лучший актер или актриса в кино
- Чедвик Боузман — «Ма Рейни: Мать блюза»
- Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»
- Дэниэл Калуя — «Иуда и черный мессия»
- Саша Барон Коэн — «Суд над чикагской семеркой»
- Зендея — «Малкольм и Мари»
Лучший актер или актриса в сериале
- Элизабет Олсен — «Ванда/Вижн»
- Аня Тейлор-Джой — «Ход королевы»
- Эллиот Пейдж — «Академия „Амбрелла“»
- Эмма Коррин — «Корона»
- Михаэла Коэл — «Я могу уничтожить тебя»
Лучший герой или героиня
- Галь Гадот — «Чудо-женщина 1984»
- Джек Куэйд — «Пацаны»
- Педро Паскаль — «Мандалорец»
- Тейона Паррис — «Ванда/Вижн»
Лучший злодей
- Кэтрин Хан — «Ванда/Вижн»
- Ая Кэш — «Пацаны»
- Юэн Макгрегор— «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
- Джанкарло Эспозито— «Мандалорец»
- Николас Холт — «Великая»
Лучший поцелуй
- Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн — «Внешние отмели»
- Сандра О и Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Лили Коллинз и Лукас Браво — «Эмили в Париже»
- Майтреи Рамакришнан и Джарен Льюисон — «Я никогда не…»
- Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор — «Бриджертоны»
Лучший испуг
- Виктория Педретти — «Призраки усадьбы Блай»
- Джерни Смоллетт — «Страна Лавкрафта»
- Элизабет Мосс — «Человек-невидимка»
- Симона Браун — «В ее глазах»
- Винс Вон — «Дичь»
Лучшая комедийная роль
- Лесли Джонс — «Поездка в Америку 2»
- Энни Мерфи — «Шиттс Крик»
- Эрик Андре — «Приколисты в дороге»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Лучшая драка
- «Ванда/Вижн» (Ванда и Агата)
- «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
- «Кобра Кай»
- «Пацаны»
- «Лига справедливости Зака Снайдера»
Звезда фильма или сериала
- Антония Джентри — «Джинни и Джорджия»
- Эшли Парк — «Эмили в Париже»
- Мария Бакалова — «Борат 2»
- Пол Мескал — «Нормальные люди»
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Источник: Variety
Фото: Kevin Winter / 2021 MTV Movie and TV Awards / Getty Images for MTV / ViacomCBS