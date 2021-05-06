10 лучших трейлеров недели: Том Харди живет с монстром, а Мэтт Дэймон спасает дочь из тюрьмы

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Веном 2»

Злоключения репортера Эдди Брока (Том Харди), который подцепил инопланетного паразита, продолжаются. После событий первой части Веном и Брок научились жить друг с другом (например, вместе готовят сытный завтрак). Но только им это удалось, как появился новый симбиот — Карнаж. Он поселился в теле серийного убийцы Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон). Подробнее об отсылках (есть даже привет Человеку-пауку Питеру Паркеру!) и интересных деталях в трейлере мы рассказывали тут.

«Клиника счастья»

Отечественная версия «Сексуального просвещения», где вместо любознательных школьников — пациенты сексолога Алены Липницкой (Дарья Мороз). Пока она спасает личную жизнь клиентов по авторской методике, рушится ее собственный брак. Но могут ли пациенты доверять сексологу, который не способен спасти собственные отношения? Вместе с Мороз заниматься сексуальным воспитанием будут герои Анатолия Белого, Анны Уколовой и Алены Михайловой.

«Телохранитель жены киллера»

Сиквел комедийного боевика «Телохранитель киллера». Майклу Брайсу (Райан Рейнольдс) не дают уйти на покой. Его каникулы у моря срывают киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л. Джексон), которого Брайс прикрывал в первой части, и жена Кинкейда, мошенница Соня (Сальма Хайек). Вместе герои отправляются в опасное путешествие по Италии с перестрелками и погонями, а преследовать их будет Антонио Бандерас.

«История Лизи»

Подарок для тех, кто соскучился по экранизациям Стивена Кинга. Атмосферный хоррор, в котором Джулианна Мур играет вдову всемирно известного писателя (Клайв Оуэн). При жизни он обнаружил вход в параллельное измерение, которое помогало ему писать. Об этой тайне знала только его жена, и теперь ей грозит опасность. Сценаристом сериала выступил сам Кинг, а снимать экранизацию доверили чилийцу Пабло Ларраину, поставившему байопик «Джеки» с Натали Портман.

«Тихий омут»

Мрачный триллер режиссера Тома МакКарти, поставившего оскароносную драму «В центре внимания». Нефтяник из Оклахомы (Мэтт Дэймон) приезжает в Марсель, чтобы вызволить из тюрьмы дочь (Эбигейл Бреслин), которую обвиняют в убийстве. Герой проводит собственное расследование, только местные не очень-то хотят ему помогать.

«Братья Sparks»

Документальный фильм Эдгара Райта, поставившего комедии «Скотт Пилигрим против всех» и «Типа крутые легавые». Музыкальную группу The Sparks основали в 1971 году братья Рон и Рассел Мэл. Именно они и стали главными героями дока. Вместе с братьями о пяти десятилетиях в истории поп-рок-группы расскажут певица Бьорк, писатель и автор комиксов Нил Гейман, музыкант Бек и другие.

«Легенда о Зеленом рыцаре»

Лихая смесь средневековой готики и фэнтези в экранизации английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Когда в мире еще была магия, сэр Гавейн — своенравный племянник короля Артура и рыцарь Круглого стола — отправился на поиски таинственного Зеленого рыцаря, чтобы бросить ему вызов. Режиссером экранизации выступил Дэвид Лоури («История призрака»), а в главной роли снялся Дев Патель («Лев», «Отель „Мумбаи“: Противостояние»).

«Волшебный дракон»

Анимационная история о простом парне и обаятельном розовом драконе, исполняющем желания. Единственного в мире дракона, который много веков провел в заточении, случайно освобождает молодой герой. Он хочет снова встретиться с подругой детства, и дракон обязан исполнить его мечту. Но на самом деле тому интереснее посмотреть, как сильно изменился мир за это время.

«Проклятие пиковой дамы»

Малобюджетный канадский ремейк российского хоррора Святослава Подгаевского. Группа скучающих подростков решает проверить правдивость городской легенды и проводит ритуал со свечой и зеркалом. Вскоре злобная сущность начинает портить им жизнь, и они обращаются за помощью к специалисту по демонам.

«Трубопровод»

Авантюрный триллер про ограбление из Южной Кореи. Главный герой, самоуверенный богатый наследник, решает украсть нефть. Он набирает в команду лучших в своем деле (бурильщика, сварщика и прочих пособников), но в результате все пойдет не по плану. В главных ролях — любимцы публики Со Ин-гук и Ли Су-хёк.