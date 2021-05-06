Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос для съемок фильма «Вызов»

Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза») сыграет главную роль в фильме «Вызов», который будет снят в космосе. Актриса отправится на Международную космическую станцию 5 октября вместе с режиссером Климом Шипенко («Текст», «Холоп»). В дублирующий экипаж включат актрису Алену Мордовину («Жуки», «Триггер») и оператора Алексея Дудина («Т-34»).

Съемочная группа начнет готовиться к космическому полету до 1 июня. Ее участники пройдут парашютную подготовку, испытания на центрифуге и вибростенде, а также совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Актеров «Вызова» выбрали в результате открытого конкурса, который стартовал в 2020 году. Предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, хотя участвовать в кастинге могли все желающие.

Канал уточнил, что «Вызов» входит в большой научно-просветительский проект, в рамках которого снимут цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в создании ракет-носителей, космических кораблей и наземной космической инфраструктуры.

Вместе с Первым каналом фильм разрабатывают «Роскосмос» и студия Yellow, Black and White («Последний богатырь»).

В 2020 году стало известно, что режиссер Даг Лайман работает над боевиком с Томом Крузом, который тоже будет снят в космосе. Проект курирует Universal при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA.