Шоу Эллен ДеДженерес закрывается. Вспоминаем лучшие моменты

Телеведущая Эллен ДеДженерес прекращает собственное шоу: последний, девятнадцатый сезон закончится в следующем году. Мы выбрали самые смешные моменты программы, которая выходит в эфир с 2003-го.

Игра «Я никогда не...» с Джонни Деппом, Гвинет Пэлтроу и Полом Беттани

К премьере комедийного боевика «Мордекай» Эллен собрала основной каст, чтобы вывести актеров на чистую воду. Что мы узнаем из ролика: был ли у кого-то секс на борту самолета (ряды так называемого the mile high club шире, чем вы ожидаете), забывали ли они во время свидания имя спутника и отправляли ли интимные фотографии. Реакция Джонни Деппа на ответы коллег бесценна!

Леонардо ДиКаприо рассказывает о полете в Россию

Звезда «Выжившего» поражается невозмутимости россиян. Перематываем сразу на третью минуту, где ДиКаприо рассказывает о самом страшном событии в жизни. Однажды он летел в Россию, и у самолета взорвался двигатель. «Казалось, я единственный вижу, что двигатель превратился в огненный шар. Никто не сказал ни слова!» — удивился актер. Когда он начал кричать, стюардесса невозмутимо успокоила его, что это всего лишь «маленькая проблемка». Ведь еще один двигатель-то работает.

Ченнинг Татум в образе Эльзы танцует под саундтрек «Холодного сердца»

Мачо Татум — самая неожиданная принцесса Disney. Конечно, в плане прически и платья это не самый точный косплей королевы Эльзы, но с блистательными пируэтами под «Отпусти и забудь» и экспрессией Ченнинга мы закроем глаза на все огрехи. С такой королевой за судьбу Эренделла можно не беспокоиться!

Нарезка с фирменными страшилками шоу

Эллен ДеДженерес обожает пугать своих гостей — это визитная карточка ее шоу. Причем каждый раз она придумывает новые способы. Во время беседы, когда герои теряют бдительность, к ним сзади подбегает человек в неожиданном костюме (или выпрыгивает прямо из-под стола!). Особенно нам понравились моменты с Джеком Блэком, Кристен Уиг и Джейком Джилленхолом.

Дженнифер Энистон меряет вибрирующие вставки для бюстгальтера

Как вам такой подарок от Эллен ДеДженерес ко дню рождения актрисы? Энистон, судя по реакции, гаджет понравился. Если вы тоже задались вопросом, зачем он вообще нужен, объясняем: в рекламе говорится, что вставки-массажеры сохраняют упругость и здоровье груди. «А у меня не появится молоко от этого?» — пошутила гостья.

Танцевальный баттл Криса Эванса и Элизабет Олсен

Звезды «Первого мстителя» соревнуются друг с другом в разных танцевальных стилях и движениях — балете, ирландской джиге и тверке. Крису Эвансу даже пришлось пуститься вприсядку!

Роберт Паттинсон и Тэйлор Лотнер ловят ртом виноградины

В перерывах между съемками звезды «Сумерек» не теряли времени зря. Тэйлор Лотнер, например, нашел у себя скрытый талант: он может поймать ртом виноградинку даже с большого расстояния. А вот у Паттинсона этот трюк получился только с короткой дистанции. Надеемся, будущий Бэтмен не бросил тренировки и еще даст фору коллеге.

Бен Аффлек пародирует разные акценты

Помимо страшилок, ДеДженерес любит устраивать гостям сложные игры. Бен Аффлек, например, должен был показать какой-либо акцент так, чтобы ведущая его узнала. И актер со всем справился! Притом что среди заданий был русский и даже пиратский акцент.