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Что смотрели на КиноПоиск HD в майские праздники

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В этом году майские праздники продлились 10 дней. За это время на КиноПоиск HD вышло много интересных проектов, и мы решили уже сейчас рассказать, что успели посмотреть наши подписчики в каникулы.

Рейтинг возглавил «Майор Гром: Чумной Доктор» — долгожданный блокбастер по комиксам Bubble. За шесть дней у фильма с Тихоном Жизневским и Любовью Аксеновой более полумиллиона смотрящих. Одновременно с КиноПоиск HD картина вышла на Netflix. На обоих сервисах «Майор Гром» оказался на первом месте в топе популярности и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Следующие пять позиций в нашем рейтинге также заняли российские проекты. Подписчики следили за историей провинциальных кровопийц («Вампиры средней полосы»), охотой на гангстеров («За час до рассвета»), манипуляциями властного переговорщика («Медиатор»), успехами и провалами популярной вебкамщицы (Happy End) и приключениями простого парня Ивана и его волшебного помощника («Конёк-Горбунок»).

В топ-20 вошло еще два российских проекта. На десятом месте — прорывная драмеди «Чики» с квартетом блестящих актрис. На пятнадцатом — «Ганзель, Гретель и Агентство магии», российская экранизация сказки братьев Гримм, которая еще в марте стала хитом Netflix.

Востребованность российского контента — тренд последних месяцев. С начала 2021 года до 11 мая доля подписчиков, которые смотрели российские фильмы и сериалы, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза. Отечественные проекты становятся все более смелыми и качественными, и пользователи ставят им высокие оценки. Так, «Вампиры средней полосы» и «Медиатор» попали в топ-250 лучших сериалов КиноПоиска.

«Вампиры средней полосы»

Также в топе за майские праздники — лауреат трех премий «Оскар» «Земля кочевников» и антиутопия «Рассказ служанки», у которой как раз начал выходить новый сезон. В двадцатке держатся «Джентльмены», «Еще по одной», «Рик и Морти», «Гарри Поттер» и «Бесстыжие» — наши традиционные лидеры смотрения.

Кроме того, в преддверии Дня Победы традиционно вырос интерес к фильмам о Второй мировой. Самой популярной военной картиной стали «Уроки фарси» Вадима Перельмана — пронзительная драма о холокосте. Также в пятерке «Т-34» с Александром Петровым, «Иди и смотри» Элема Климова, «Бункер» с Бруно Ганцем и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

А уже на следующей неделе выйдет сериал «Пищеблок» — мистическая фантастика по роману Алексея Иванова. Какое место он займет в рейтинге и что еще из майских премьер попадет в топ по итогам месяца? Расскажем в начале июня!

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Новый сериал на КиноПоиск HD: Андрей Бурковский в роли гениального манипулятора.
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
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