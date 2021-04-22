Что происходит в прокате: Китай и Гай Ричи ставят рекорды, Америка оживает

«Гнев человеческий» — самый кассовый боевик за последний год

«Гнев человеческий» Гая Ричи вышел в США позже, чем в России, 7 мая. Но фильм сразу же занял первую строчку бокс-офиса с результатом в 8 млн долларов. В фильмографии режиссера «Гнев человеческий» идет по следам прошлогодних «Джентльменов»: публика и критики в США приняли их примерно одинаково. У «Гнева человеческого» чуть выше оценки зрителей (средняя оценка A- на CinemaScore против B+ у «Джентльменов»), но немного ниже средний балл от прессы (67% против 75%, по подсчетам Rotten Tomatoes). По сборам новый фильм уступил прошлогоднему около 2 миллионов, но «Джентльмены» вышли еще до эпидемии, а в нынешней ситуации в американском прокате 8 миллионов для фильма такого жанра — это успех. «Гнев человеческий» опередил все фильмы в категории «экшен для взрослых мужчин», вышедшие в прокат с начала коронавирусного кризиса, включая «Неистового», «Честного вора» и «Никто».

Американский прокат выздоравливает

Предыдущие две недели первые места в Штатах держали «Мортал Комбат» и «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“». Оба стартовали в последний уик-энд апреля с отличными результатами в 23,3 миллиона и 21,1 миллиона соответственно, но не смогли закрепить успех, и во вторую неделю сборы обоих фильмов резко снизились. «Мортал Комбат» потерял 73%, «Истребитель демонов» — 70%. Это обычная динамика сборов как для экранизаций видеоигр, так и для аниме. Аудитория обоих жанров в большей степени состоит из фанатов, и они раскупают билеты уже в первые выходные. Случайных зрителей на таких фильмах гораздо меньше.

Тем не менее старт свыше 20 миллионов — это по-прежнему редкость, так что результаты можно считать признаком выздоровления американского проката. Последний апрельский уик-энд в Америке стал лучшим для индустрии с начала эпидемии: в общей сложности зрители купили билетов на 54 млн долларов. А «Мортал Комбат» из всех фильмов, вышедших с середины прошлого марта, уступил только «Годзилла против Конга».

Эти оптимистичные для Голливуда новости приходят на фоне того, как в США медленно, но верно отменяют меры, связанные с эпидемией. В штате Нью-Йорк, где сейчас разрешено заполнять 33% зала, ограничение на количество посетителей будет заменено требованием социальной дистанции в 6 футов (немногим меньше 2 метров), что позволит увеличить количество проданных билетов. В Лос-Анджелесе, где цифры заболеваемости достигли рекордно низких значений, кинотеатры смогут принимать до 50% от максимально возможного числа зрителей.

Китай ставит новые рекорды

Майские праздники, которые в Китае длились пять дней, принесли в кассу кинотеатров 1,67 млрд юаней (258 млн долларов), что стало новым национальным рекордом длинного уик-энда. В 2019 году бокс-офис в аналогичные даты составил 1,55 млрд юаней, но тогда китайские майские длились на день меньше. Зато новое достижение осуществилось без участия Голливуда. Два года назад в начале мая в Китае шел «Мстители: Финал» (это была вторая неделя проката), а сейчас лидерами рейтинга стали местные фильмы «Моя любовь» (512 млн юаней, или 79 млн долларов) и «Над обрывом» Чжан Имоу (505 млн юаней, или 78 миллионов в американской валюте). Общие сборы за 2021 год в Китае превысили 22 млрд юаней, что уже больше, чем за весь 2020-й.

Россия: «Гнев человеческий» стал лидером майских праздников

Несмотря на неожиданные долгие выходные, сборы российского проката оказались ниже аналогичного периода в предыдущие годы (кроме 2020-го). Общая выручка составила 1,202 млрд рублей, что заметно ниже аналогичного показателя в 2019 году (2,1 миллиарда). Причина, очевидно, в отсутствии больших голливудских премьер: два года назад большая часть сборов пришлась на «Мстители: Финал».

Лидером рейтинга стал тот же «Гнев человеческий», который вышел в прокат еще до долгих праздников. Его касса с 1 по 10 мая составила 324,7 млн рублей. Ричи традиционно пользуется любовью российской публики: «Джентльмены» в прошлом году заработали 1,32 миллиарда, новый фильм собрал уже больше половины от этой суммы (730 миллионов по состоянию на 9 мая).

Второе и третье места за выходные достались фильмам российского производства. Военная драма «Девятаев» собрала 244,6 млн рублей, ненамного отстала от нее комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало» (223,2 миллиона). «Девятаев» ожидаемо сделал рывок 9 мая, но на следующий день сборы снизились сразу на 40%.

Российские фильмы теперь на Netflix

В майские праздники сразу два российских блокбастера вышли на Netflix. Стриминговый сервис купил права на «Серебряные коньки» и кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Премьера обоих фильмов состоялась 5 мая. Сейчас они доступны для просмотра в России («Майор Гром: Чумной Доктор» можно также смотреть на КиноПоиск HD), а позже их увидят во всем мире как Netflix Originals. По итогам майских праздников обе картины возглавляют в локальном Netflix список самых популярных картин: «Майор Гром» лидирует, «Коньки» идут вторыми.