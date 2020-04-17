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Сайт Rotten Tomatoes запустит собственный стриминг-сервис с оригинальными сериалами

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Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил о запуске собственного стриминг-сервиса. Платформа получила название The Rotten Tomatoes Channel. Она будет круглосуточно транслировать премиальный контент общей продолжительностью около 100 часов, в том числе свои оригинальные сериалы.

Вначале стриминг появится на платформе The Roku Channel, а позже — на сервисах Peacock и Xumo, которые входят в конгломерат Comcast (владеет NBCUniversal). 

С 2016 года Rotten Tomatoes является частью билетного агрегатора Fandango, дочернего подразделения NBCUniversal. С помощью стриминг-сериса компания хочет усилить свою экосистему — то есть повысить продажи билетов в кино и фильмов в «цифре».

Fandango уточнила, что у The Rotten Tomatoes Channel могут появиться дополнительные дитсрибьюторы, с которыми уже ведутся переговоры. Среди них — провайдеры платного интернет-телевидения.

Источник: Variety 
Фото: Getty Images

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