Сайт Rotten Tomatoes запустит собственный стриминг-сервис с оригинальными сериалами

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes объявил о запуске собственного стриминг-сервиса. Платформа получила название The Rotten Tomatoes Channel. Она будет круглосуточно транслировать премиальный контент общей продолжительностью около 100 часов, в том числе свои оригинальные сериалы.

Вначале стриминг появится на платформе The Roku Channel, а позже — на сервисах Peacock и Xumo, которые входят в конгломерат Comcast (владеет NBCUniversal).

С 2016 года Rotten Tomatoes является частью билетного агрегатора Fandango, дочернего подразделения NBCUniversal. С помощью стриминг-сериса компания хочет усилить свою экосистему — то есть повысить продажи билетов в кино и фильмов в «цифре».

Fandango уточнила, что у The Rotten Tomatoes Channel могут появиться дополнительные дитсрибьюторы, с которыми уже ведутся переговоры. Среди них — провайдеры платного интернет-телевидения.