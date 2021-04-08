Netflix прекращает сотрудничество с организаторами «Золотого глобуса». Их обвиняют в отсутствии инклюзивности

Глава Netflix Тед Сарандос объявил, что стриминг разрывает отношения с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) до тех пор, пока в ней не произойдут значительные изменения. В Ассоциацию входят около 90 журналистов, которые ежегодно присуждает премию «Золотой глобус». HFPA неоднократно обвиняли в коррупции и отсутствии расового разнообразия среди ее членов. В феврале Los Angeles Times выпустила расследование, где рассказала о слишком крупных для некоммерческой организации выплатах журналистам Ассоциации. Издание также отметило, что HFPA не всегда выбирает номинантов на «Золотой глобус» по их кинематографической ценности. Например, сериал Netflix «Эмили в Париже» получил две номинации, несмотря на негативные отзывы критиков. За год до этого Paramount отвезла членов HFPA на съемки сериала во Франции, где разместила их в пятизвездочных отелях.

6 мая в HFPA проголосовали за реорганизацию, 75 членов из 86 поддержали идею. Однако никаких конкретных изменений не было предложено. «Как и многие в индустрии, мы ждали сегодняшнего объявления в надежде, что вы признаете масштаб проблем, стоящих перед HFPA, и предоставите четкий план действий. Сегодняшнее голосование — важный первый шаг, — отметил Сарандос в письме руководству HFPA. — Тем не менее мы не считаем, что предлагаемые меры — особенно касающиеся состава журналистов — решат проблемы разнообразия в Ассоциации. Поэтому мы прекращаем любое сотрудничество с вашей организацией до тех пор, пока не будут осуществлены более значительные изменения».

Помимо этого, глава Netflix попросил HFPA установить правила, касающиеся мероприятий Ассоциации. Проблема заключается в том, что Ассоциация просила разных кинематографистов, в том числе и создательницу «Бриджертонов» Шонду Раймс, участвовать в своих пресс-конференциях. Однако события с участием темнокожих кинематографистов плохо продвигаются организаторами, из-за чего их мало посещают.

Сарандос также подчеркнул, что Netflix не может игнорировать некомпетентность руководства Ассоциации, которое не способно оперативно провести внутренние реформы. В этом году Netflix стал лидером среди кинокомпаний по количеству номинаций на «Золотой глобус». Из 42 номинаций проекты сервиса получили 10 наград, среди прочих члены Ассоциации отметили «Корону», «Ход королевы» и «Ма Рейни: Мать блюза».

Вскоре после заявления Netflix HFPA опубликовала письмо, где пообещала прозрачность работы над будущими изменениями. Ассоциация уточнила, что наняла консультанта по разнообразию и займется образованием своих членов в этой сфере. За полтора года HFPA также планирует на 50% увеличить количество своих членов. Более того, не только новые, но и действующие участники Ассоциации должны будут отвечать обновленным критериям отбора.