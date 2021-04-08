КиноПоиск
Попробовать Плюс

Netflix прекращает сотрудничество с организаторами «Золотого глобуса». Их обвиняют в отсутствии инклюзивности

Обсудить0

Глава Netflix Тед Сарандос объявил, что стриминг разрывает отношения с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) до тех пор, пока в ней не произойдут значительные изменения. В Ассоциацию входят около 90 журналистов, которые ежегодно присуждает премию «Золотой глобус». HFPA неоднократно обвиняли в коррупции и отсутствии расового разнообразия среди ее членов. В феврале Los Angeles Times выпустила расследование, где рассказала о слишком крупных для некоммерческой организации выплатах журналистам Ассоциации. Издание также отметило, что HFPA не всегда выбирает номинантов на «Золотой глобус» по их кинематографической ценности. Например, сериал Netflix «Эмили в Париже» получил две номинации, несмотря на негативные отзывы критиков. За год до этого Paramount отвезла членов HFPA на съемки сериала во Франции, где разместила их в пятизвездочных отелях.

6 мая в HFPA проголосовали за реорганизацию, 75 членов из 86 поддержали идею. Однако никаких конкретных изменений не было предложено. «Как и многие в индустрии, мы ждали сегодняшнего объявления в надежде, что вы признаете масштаб проблем, стоящих перед HFPA, и предоставите четкий план действий. Сегодняшнее голосование — важный первый шаг, — отметил Сарандос в письме руководству HFPA. — Тем не менее мы не считаем, что предлагаемые меры — особенно касающиеся состава журналистов — решат проблемы разнообразия в Ассоциации. Поэтому мы прекращаем любое сотрудничество с вашей организацией до тех пор, пока не будут осуществлены более значительные изменения».

Помимо этого, глава Netflix попросил HFPA установить правила, касающиеся мероприятий Ассоциации. Проблема заключается в том, что Ассоциация просила разных кинематографистов, в том числе и создательницу «Бриджертонов» Шонду Раймс, участвовать в своих пресс-конференциях. Однако события с участием темнокожих кинематографистов плохо продвигаются организаторами, из-за чего их мало посещают.

Сарандос также подчеркнул, что Netflix не может игнорировать некомпетентность руководства Ассоциации, которое не способно оперативно провести внутренние реформы. В этом году Netflix стал лидером среди кинокомпаний по количеству номинаций на «Золотой глобус». Из 42 номинаций проекты сервиса получили 10 наград, среди прочих члены Ассоциации отметили «Корону», «Ход королевы» и «Ма Рейни: Мать блюза».

Вскоре после заявления Netflix HFPA опубликовала письмо, где пообещала прозрачность работы над будущими изменениями. Ассоциация уточнила, что наняла консультанта по разнообразию и займется образованием своих членов в этой сфере. За полтора года HFPA также планирует на 50% увеличить количество своих членов. Более того, не только новые, но и действующие участники Ассоциации должны будут отвечать обновленным критериям отбора.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Источник: DeadlineThe Hollywood Reporter
Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Новый сериал на КиноПоиск HD: Андрей Бурковский в роли гениального манипулятора.
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2021“»: Сравниваем результаты с выбором академиков
Блог команды

Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2021“»: Сравниваем результаты с выбором академиков

26 апреля16
Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

26 апреля17
Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры
Мнение

Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры

26 апреля9
«Оскар-2021»: «Земля кочевников» и другие победители 93-й церемонии

«Оскар-2021»: «Земля кочевников» и другие победители 93-й церемонии

26 апреля174

Главное сегодня

Культовые сериалы

ВидеоЧем до сих пор восхищают «Семнадцать мгновений весны»

Вчера11
Чем до сих пор восхищают «Семнадцать мгновений весны»
«Властелин колец»: Как Говард Шор создал музыку Средиземья
Шум и яркость

Подкаст«Властелин колец»: Как Говард Шор создал музыку Средиземья

7 мая8
Фильм недели: Корейцы ищут американскую мечту в фильме «Минари»

Фильм недели: Корейцы ищут американскую мечту в фильме «Минари»

8 апреля14
Узнаете «Балладу о солдате» по одному кадру? А «Летят журавли»? Тест на знание военного кино

ТестУзнаете «Балладу о солдате» по одному кадру? А «Летят журавли»? Тест на знание военного кино

30 апреля32
Happy End — самый откровенный сериал о производственных отношениях
Сериалы

Happy End — самый откровенный сериал о производственных отношениях

4 мая39
Что нового: Поиск, телевизоры, пульты и кнопки
Блог команды

Что нового: Поиск, телевизоры, пульты и кнопки

6 мая26
«Большинство людей уже потеряли надежду»: Финальный трейлер «Тихого места 2» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи

«Большинство людей уже потеряли надежду»: Финальный трейлер «Тихого места 2» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи

6 мая24
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт