7 лучших трейлеров недели: Эротика Верховена, кошмары Ромеро и приключения Рика и Морти

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«Непорочная дева»

Долгожданное возвращение Пола Верховена. События «Непорочной девы» происходят в XVII веке в Италии. В центре сюжета — монахиня, которая страдает от религиозных и эротических видений и вскоре влюбляется в одну из сестер. Главные роли исполнили Виржини Эфира («Вкус чудес»), Дафна Патакия («Версаль»), Ламбер Вильсон («Лабиринты»), Оливье Рабурден («Заложница») и Шарлотта Рэмплинг. Лента должна была выйти в 2019 году, но ее дважды переносили — сначала из-за операции режиссера, потом из-за коронавируса. Премьера состоится в июле на Каннском фестивале.

«Тихое место 2»

Сиквел кассового хита 2018 года. Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп снова играют членов семьи Эбботт, а Джон Красински в этот раз ограничился только режиссурой (его герой, отец семейства, появится лишь во флешбэках). В продолжении Эбботты покинут безопасное место и обнаружат, что пришельцы с абсолютным слухом не единственное, что угрожает человечеству. Также в сиквеле появится Киллиан Мёрфи в роли затворника, который утратил веру в спасение мира.

«Неспящие»

Действие фильма происходит в мире, где глобальная катастрофа уничтожила все электричество, а люди утратили способность засыпать. Джина Родригес («Девственница») играет военнослужащую в отставке с трудным прошлым, чья дочь — единственный человек, которому удалось заснуть после трагедии. Режиссер «Неспящих» — Марк Расо, снявший «Кодахром» с Элизабет Олсен и Эдом Харрисом.

«Рик и Морти», 5-й сезон

Школьник Морти и его безумный дед-ученый Рика возвращаются с пятым сезоном. Новый трейлер метакомедии насыщен экшеном: пародия на «Вольтрона», кайдзю, инопланетные баталии — всё как мы любим. Премьера — уже 20 июня.

«Худший брак в Джорджтауне»

Режиссерский дебют Кристофа Вальца. Звезда «Бесславных ублюдков» и «Джанго освобожденного» перевоплотилась в Ульриха Мотта, эксцентричного карьериста, который женится на 80-летней вдове Эльзе Брехт (Ванесса Редгрейв) в надежде построить карьеру политика. Когда пожилую женщину находят убитой, Мотт становится главным подозреваемым. Фильм снят на основе статьи, опубликованной в The New York Times в 2015 году. Релиз в американских онлайн-кинотеатрах состоится 18 мая.

«Парк развлечений»

Фильм классика зомби-жанра Джорджа А. Ромеро, долгое время считавшийся утерянным. Режиссер снял картину в начале 1970-х по заказу Лютеранского общества, которое хотело обратить внимание на эйджизм и жестокое обращение с пожилыми людьми. Главный герой — немолодой мужчина, для которого поход в парк развлечений оборачивается настоящим кошмаром. Увидев фильм, лютеране пришли в ужас и отказались его выпускать. «Парк развлечений» оставался на полке до 2018 года, пока о нем не узнал писатель Дэниел Краус, соавтор Гильермо дель Торо. С его подачи ленту отреставрировали в 4K.

«Ох уж эти детки!»

Paramount перезапускает культовый мультсериал про юных непосед. Все прежние герои на месте, но их внешний вид несколько изменился: привычная 2D-анимация уступила место CGI. Над перезапуском работала команда оригинального шоу, которое выходило с 1990 по 2006 год. Премьера — 27 мая на Paramount+.