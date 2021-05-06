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«Большинство людей уже потеряли надежду»: Финальный трейлер «Тихого места 2» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи

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Студия Paramount показала финальный трейлер продолжения «Тихого места». В сиквеле хоррор-триллера вернутся основные актеры, в том числе Эмили Блант («Грань будущего», «Дьявол носит Prada») и Джон Красински («Офис», «Простые сложности»), который также выступил режиссером проекта. В сиквеле к ним присоединился Киллиан Мёрфи («Бэтмен: Начало», «Острые козырьки»).

В центре сюжета — семья Эббот, которая спасается от смертоносных хищников из космоса, которые охотятся по звуку. Из-за них героям пришлось жить в полной тишине и научиться общаться жестами. В сиквеле семья Эббот покинет ферму и поймет, что ориентирующиеся по звуку монстры не единственная угроза, которая скрывается за безопасной песчаной тропой.

«Второй фильм гораздо масштабнее и страшнее первого», — поделился Джон Красински в специальном ролике. Российская премьера запланирована на 3 июня 2021-го. Изначально релиз картины был намечен на 19 марта 2020 года, но его перенесли из-за пандемии.

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