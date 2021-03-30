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Warner Bros. ищет чернокожего режиссера для нового фильма о Супермене

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Студия Warner хочет нанять чернокожего постановщика для нового фильма о Супермене. Об этом пишет The Hollywood Reporter. По данным издания, шорт-лист может включать Стивена Кейпла мл. («Крид 2»), Джастина Дилларда («Чужак»), Реджину Кинг («Одна ночь в Майами»), Барри Дженкинс («Лунный свет») и Шаку Кинга, у которого хорошие отношения с Warner после драмы «Иуда и чёрный мессия», получившей два «Оскара».

THR уточняет, что кого-то из этих режиссеров Marvel также может нанять для перезапуска «Блэйда», но переговоры в обоих случаях пока на ранней стадии. При этом Райан Куглер в них, скорее всего, не участвует, в ближайший год он будет занят сиквелом «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Сценарий нового «Супермена» напишет Та-Нахаси Коутс, автор книги «Между миром и мной» и комиксов про Черную Пантеру. Он должен представить первый драфт в декабре этого года.

Кто сыграет нового Супермена, пока не ясно, но, как пишет THR, студия рассматривает чернокожих кандидатов. Издание не исключает, что это будет малоизвестный актер.

Кроме того, новый фильм, вероятно, не будет частью киновселенной DC, куда входят «Человек из стали», «Аквамен» и «Лига справедливости». Главным героем станет криптонец Кал-Эл, а время действия могут перенести в XX век.

Продюсер фильма Джей Джей Абрамс не планирует ставить картину, но, судя по всему, займет место куратора DC вместо Зака Снайдера. В 2019 году его компания Bad Robot заключила сделку с Warner. Среди их совместных проектов — фильмы и сериалы по «Темной Лиге справедливости» (включая, по слухам, ребут «Константина» для HBO Max).

Источник: THR

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