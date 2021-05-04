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Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Тихий голос». Приз за режиссуру достался Виктору Косаковскому

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В Риге объявили лауреатов международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Смотр проходил в столице Латвии с 28 апреля по 3 мая.

Лучшим фильмом конкурса был выбран «Тихий голос». Его поставил режиссер, работающий под псевдонимом Река Валерик. В центре сюжета — молодой чеченский боец ММА по имени Хавадж, который бежит в Брюссель, когда брат узнает о его гомосексуальности.

Приз за режиссуру получил Виктор Косаковский, снявший фильм «Гунда» о жизни свиньи. Продюсером проекта выступил Хоакин Феникс.

Специальный приз жюри достался картине Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин». Фильм Дмитрия Громова и Ангела Ангелова «Байконур. Вторжение» получил особое упоминание жюри.

В России «Артдокфест» должен был пройти с 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 апреля в Санкт-Петербурге, однако во втором городе событие отменили после визита сотрудников МВД и Роспотребнадзора, а в столице организаторы столкнулись с попытками срывов и угрозами из-за показа нескольких картин. В частности, фильм-победитель «Тихий голос» так и не был показан. О том, что происходило с «Артдокфестом» в России, мы рассказывали здесь.

Полный список победителей:

Лучший фильм — «Тихий голос», реж. Река Валерик (Франция);

Специальный приз жюри«Земля голубая, будто апельсин», реж. Ирина Цилык (Украина, Литва);

Лучшая режиссураВиктор Косаковский, «Гунда» (Норвегия, США);

Особое упоминание жюри«Байконур. Вторжение», реж. Дмитрий Громов, Ангел Ангелов (Украина).

Победители конкурса «Балтийский фокус»

Лучший фильм — «Тревожные воспоминания», реж. Элина Ланге-Ионатамишвили (Латвия);

Лучшая режиссураГедре Жицките, «Прыжок» (Литва, Латвия, Франция);

Особое упоминание жюри — «Одна жизнь», реж. Мария Стоните (Литва).

Источник и фото: пресс-служба «Артдокфеста»

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