Будущее «Мортал Комбат» и прошлое Саб-Зиро. Что мы узнали из интервью сыгравшего его Джо Таслима

Новый «Мортал Комбат» уже почти месяц держится в тройке лидеров российского бокс-офиса. На данный момент экранизация популярной видеоигры заработала в мировом прокате 67 млн долларов, из них 11 миллионов — в России. Индонезийский актер и дзюдоист Джо Таслим, сыгравший в фильме криомансера Саб-Зиро, дал интервью The Hollywood Reporter, в котором рассказал о сложных съемках в фэнтези-боевике, тяжелом костюме своего героя и идеях для сиквела. Ниже самые интересные моменты.

О продолжении

Студия Warner Bros. пока официально не анонсировала сиквел, но ожидается, что финальные сборы среднебюджетного экшена (он обошелся в 55 млн долларов) ее удовлетворят, и нас ждет продолжение. Соавтор сценария Грег Руссо задумывал «Мортал Комбат» как трилогию, в которой лишь второй фильм рассказывает собственно о смертельной схватке, а первый и третий — о том, что происходит до и после нее. Таслим подписал контракт на четыре фильма франшизы. Ему интереснее всего снять приквел о том, как Би-Хан после убийства родителей превращается в Саб-Зиро, наемника криминальной организации «Лин Куэй». При этом актер также не против сыграть в сиквеле Нуба Сайбота — так зовут героя, в которого, согласно мифологии видеоигр, Саб-Зиро перерождается после смерти (а новым Саб-Зиро становится Куай Лян, брат Би-Хана).

О Саб-Зиро

Джо Таслим с детства любит «Mortal Kombat», а его любимыми персонажами были как раз Саб-Зиро и Нуб Сайбот. По словам актера, первые 10 минут «Мортал Комбат», где его герой нападает на семью Скорпиона (Хироюки Санада), — его любимая часть фильма.

О костюме и маске

Изначальная версия костюма Саб-Зиро была очень тяжелой и тугой. После первых примерок костюмеры внесли правки, чтобы Таслиму было проще двигаться, но это почти не помогло. На съемках использовалось два костюма: тяжелый, детализированный, из металла для крупных планов и облегченный, из плотной резины — для боевых сцен. В первом было невозможно драться, Таслим не мог согнуть локоть или высоко ударить ногой. Даже к резиновому костюму актер привыкал три недели.

Многие зрители обратили внимание, что маска Саб-Зиро слишком крупная и неплотно прилегает к его лицу. Ее сделали такой, чтобы актеру было легче дышать во время исполнения трюков. Помимо этого в плотном резиновом шлеме Таслим плохо слышал, и ему постоянно приходилось переспрашивать коллег. Помощник режиссера часто подбегал к актеру на площадке, чтобы в ухо произнести команды режиссера. Из-за маски было плохо слышно и самого актера, поэтому все реплики Саб-Зиро перезаписали в студии.

О драках

Несмотря на то, что актер и знаток боевых искусств известен по кунг-фу-сериалу «Воин» и боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», на съемках «Мортал Комбат» он не занимался хореографией боев и не предлагал свои идеи постановщикам трюков — их работа его полностью устраивала. Таслим сам дерется в кадре и к услугам дублеров прибегал, лишь когда нужно было поставить потенциально травматичное падение.

Любимой дракой Таслима стала схватка между Ханзо Хасаши / Скорпионом и Би-Ханом / Саб-Зиро в начале фильма, в которой герои не используют свои суперспособности: «Это схватка одного воина с другим, которая показывает, чей клан сильнее — „Ширай Рю“ или „Лин Куэй“. Би-Хан мог использовать свои силы в бою, но он не стал из уважения к Ханзо Хасаши. Получилось жестко, реалистично и красиво», — считает Таслим.

Финальную битву снимали почти неделю. «Сначала я дерусь один на один с Коулом, потом один на один со Скорпионом, а затем с ними обоими. В основном они просто прыгали на меня», — смеется актер. Несмотря на то, что по сюжету герои дерутся среди льда, на съемочной площадке было ужасно жарко. В Австралии стояло лето, в костюмах было тяжело двигаться, и повсюду расставили кондиционеры, к которым Таслим подбегал после каждого дубля.

О спецэффектах

Главная способность Саб-Зиро — умение создавать лед (в фильме он часто формирует мечи изо льда). На съемочной площадке при этом не использовались муляжи ледяного оружия, поэтому Таслиму приходилось выдумывать, как именно его герой применяет свои способности. Таким образом, мастера по спецэффектам подстраивались под действия актера, а не наоборот.