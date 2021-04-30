9 лучших трейлеров недели: Роберт Дауни-мл. рассказывает про мальчика-оленя, а Юра Борисов мстит фашистам

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«Метод Комински», 3-й сезон

Завершение сериала о Сэнди Комински (Майкл Дуглас) — учителе актерского мастерства, который когда-то был успешным актером. Между событиями сезонов умирает Норман Ньюлендер (Алан Аркин покинул проект), и теперь Сэнди предстоит разобраться с делами агента и лучшего друга, организовать свадьбу дочери и даже вернуться к съемкам. Финал обещает много сюрпризов, среди них — камео Моргана Фримана и режиссера Барри Левинсона («Человек дождя», «Доброе утро, Вьетнам»), которые сыграют самих себя.

«Пищеблок»

Мистическая фантастика, снятая по одноименному роману Алексея Иванова. Лето 1980-го. На Волге начинается смена в пионерлагере «Буревестник». Пока вся страна следит за Олимпиадой, там происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются совсем не такими, как прежде. Вожатые и руководство не замечают, как оживают страшные пионерские легенды. Разбираться в тайнах придется мальчику Валерке и вожатому Игорю. В главных ролях снялись молодые артисты Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Триггер»), Илья Коробко («Молодежка»).

«Вестсайдская история»

Стивен Спилберг взялся за классику: режиссер поставил новую экранизацию мюзикла «Вестсайдская история», который, в свою очередь, был вдохновлен «Ромео и Джульеттой». Сценарист Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн») уверяет, что его версия гораздо ближе к оригинальному мюзиклу, чем предыдущая. Главные роли в картине исполнили Энсел Элгорт («Щегол», «Малыш на драйве») и дебютантка Рэйчел Зеглер.

«Красный призрак»

Российский ответ «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино про партизана-супергероя. Начало Второй мировой, солдаты вермахта занимают заснеженную деревушку и ищут загадочного Красного призрака — снайпера, который появляется из ниоткуда и в одиночку убивает врагов. В главной роли — ветеран «Калашникова» и «Т-34» Юра Борисов.

«Лука»

Мультфильм Pixar дает шанс перенестись на берег итальянской Ривьеры, игнорируя закрытые границы. Два лучших друга, Лука и Альберт — морские обитатели, которые принимают человеческий облик и проводят лето в колоритном городишке. Они заводят новых друзей, катаются на лодках, едят мороженое, но избегают на людях воды — она возвращает оборотням их настоящий жутковатый вид. В российском дубляже земную подругу главных героев озвучила певица Монеточка.

«Ясукэ»

Аниме Netflix, в основу которого легла реальная история темнокожего самурая из Японии XVI века. Действие сериала происходит в альтернативном мире, наполненном магией. Пока страну раздирают феодальные войны, ронин Ясукэ отошел от дел и поселился в глуши. Но он все же выходит из тени, чтобы спасти необычного ребенка от темных сил и военных. Самурая озвучил Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия», «Тетрадь»).

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

После супергеройской карьеры Роберт Дауни-мл. вернулся к продюсированию, сняв для Netflix сериал по мотивам комиксов издательства Vertigo. Мальчик по прозвищу Сластена родился получеловеком-полуоленем из-за неизвестного вируса. Вместе с отцом Бэмби-пацан уезжает в лес, где находит и друзей, и врагов. Режиссером стал Джим Микл, автор хоррора «Мы такие, какие есть» и неовестерна «Холод в июле».

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный“»

Сенсация японского постковидного проката в мае доберется до российских кинотеатров. Это полнометражный сиквел одноименного мультсериала. Отважные охотники на демонов оказываются в поезде, из которого загадочно исчезают пассажиры. Героям предстоит узнать, замешаны ли в этом потусторонние силы.

«Обнаженный режиссер», 2-й сезон

Продолжение нашумевшего сериала Netflix о японской порноиндустрии. Действие второго сезона происходит в 1990-х, когда появляется спутниковое вещание. Скандальный режиссер фильмов для взрослых Тору Мураниси (Такаюки Ямада) кидается осваивать новые технологии, а у его главной музы и звезды Каору Куроки (Мисато Морита) появится конкурентка.