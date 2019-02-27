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Румынская сатира «Засранка» получила главный приз Московского международного кинофестиваля

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В театре Россия завершился 43-й Московский международный кинофестиваль. Главный приз получила румынская сатира «Засранка» Андрея Хуцуляка. Главная героиня фильма — женщина, которая подверглась онлайн-травле после того, как отказалась убирать за своей собакой в метро. За режиссуру наградили Алексея Федорченко — он представил ленту «Последняя „Милая Болгария“», снятую по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Полный список победителей:

По словам президента смотра Никиты Михалкова, в этом году на ММКФ показали 210 картин из 51 страны, а сеансы фильмов посетили в общей сложности 32 тыс человек.  

Источник: КиноТВ

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