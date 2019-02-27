Румынская сатира «Засранка» получила главный приз Московского международного кинофестиваля

В театре Россия завершился 43-й Московский международный кинофестиваль. Главный приз получила румынская сатира «Засранка» Андрея Хуцуляка. Главная героиня фильма — женщина, которая подверглась онлайн-травле после того, как отказалась убирать за своей собакой в метро. За режиссуру наградили Алексея Федорченко — он представил ленту «Последняя „Милая Болгария“», снятую по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Полный список победителей:
- Главный приз — «Засранка»
- Специальный приз жюри — «Кровопийцы»
- Приз за лучшую режиссерскую работ — Алексей Федорченко, «Последняя „Милая Болгария“»
- Приз за лучшее исполнение женской роли — Андрея Грэмоштяну, «Засранка»
- Приз за лучшее исполнение мужской роли — Сохейл Ганадан, «Сын»
- Приз за лучший короктометражный фильм — «Коллеги»
- Приз зрительских симпатий — «Человек божий»
- Приз за лучший фильм документального конкурса — «Сабайя»
- Награда Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) — «Равнодушные»
- Приз жюри NETPAC — «Мой дом Мосул»
- Приз жюри российской кинокритики — «Чрево моря»
- Диплом жюри российской кинокритики — «Засранка»
- Призы Гильдии неигрового кино и телевидения — «Амурская Голгофа», «Сабайя»
- Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» — «Сын»
- Диплом Федерации киноклубов России — «Последняя „Милая Болгария“»
- Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм Российской программы — «Конец фильма»
- Приз за вклад в мировой кинематограф — Валентин Гафт
По словам президента смотра Никиты Михалкова, в этом году на ММКФ показали 210 картин из 51 страны, а сеансы фильмов посетили в общей сложности 32 тыс человек.
Источник: КиноТВ
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