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«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет на КиноПоиск HD в майские каникулы

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КиноПоиск HD покажет российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм появится в нашей библиотеке уже в майские каникулы и будет доступен подписчикам Плюса.

«Майор Гром» основан на одноименной серии комиксов издательства Bubble. Главный герой фильма — суровый и неподкупный полицейский, который следит за порядком на улицах Питера. Однажды он сталкивается с Чумным Доктором — загадочным злодеем, который убивает всех, кто ушел от правосудия с помощью связей и денег.

Роль Игоря Грома исполнил Тихон Жизневский, звезда фильма «Огонь» и сериала КиноПоиск HD «Топи». Кроме него в картине сыграли Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Юрий Насонов и другие.

Режиссером «Майора Грома» выступил Олег Трофим («Лед»), а в команду сценаристов вошли Артем Габрелянов и Роман Котков, основатель и главный редактор Bubble соответственно.

Подробнее о фильме:

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Пришельцы все еще среди нас: новый сезон безумного мультсериала от соавторов «Рика и Морти».
В главных ролях:Джастин Ройланд, Томас Миддлдитч, Шон Джамброун
Режиссер:Энтони Чун, Ким Арндт, Лукас Грей
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