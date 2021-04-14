«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет на КиноПоиск HD в майские каникулы

КиноПоиск HD покажет российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм появится в нашей библиотеке уже в майские каникулы и будет доступен подписчикам Плюса.

«Майор Гром» основан на одноименной серии комиксов издательства Bubble. Главный герой фильма — суровый и неподкупный полицейский, который следит за порядком на улицах Питера. Однажды он сталкивается с Чумным Доктором — загадочным злодеем, который убивает всех, кто ушел от правосудия с помощью связей и денег.

Роль Игоря Грома исполнил Тихон Жизневский, звезда фильма «Огонь» и сериала КиноПоиск HD «Топи». Кроме него в картине сыграли Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Юрий Насонов и другие.

Режиссером «Майора Грома» выступил Олег Трофим («Лед»), а в команду сценаристов вошли Артем Габрелянов и Роман Котков, основатель и главный редактор Bubble соответственно.