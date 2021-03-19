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Режиссеры «Никто» и «Китобоя» сняли короткометражные хорроры с Моргенштерном, Хаски, Иваном Дорном и Глюкозой

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На YouTube опубликованы четыре коротких фильма ужасов в рамках проекта «Кошмары музыкантов». В лентах снялись Иван Дорн, Хаски и Моргенштерн, а среди режиссеров — Илья Найшуллер и Филипп Юрьев. Производством занималась МТС, ролики выложены в  «Последнем канале», где в прошлом году выходил веб-сериал «Последний рейв». КиноПоиск посмотрел жуткие короткометражки и рассказывает, на что они похожи.

Boy Is Dead

Автор «Никто» и «Хардкора» Илья Найшуллер снял клип Boy Is Dead для своей группы Biting Elbows. Темой стал страх музыкантов «подстроиться под вкусы аудитории и потерять идентичность своего творчества». По сюжету барабанщица поп-группы (Анфиса Вистингаузен из «Метро» и «Острова»), которая хочет играть блэк-метал, под воздействием многоглазого демона жестоко убивает ведущего ток-шоу (Павел Деревянко), своего продюсера (Глюкоза) и подруг. Сам Найшуллер появляется в образе оператора в телестудии. Его видео посмотрели уже почти полмиллиона раз. По стилистике Boy Is Dead напоминает слэшеры, «Неонового демона» и предыдущий клип режиссера — «Вояж».

«Сказка о глухом и волшебном музыканте»

Режиссер «Китобоя» Филипп Юрьев написал и снял без диалогов короткометражку о страхе музыкантов «не найти свою аудиторию и навсегда остаться неизвестным артистом». Главную роль исполнил рэпер Хаски, который несколько лет назад снялся в камео в драме Дарьи Жук «Хрусталь» и поставил короткометражку «Психотроника» для Медиалаборатории компании Яндекс.Такси. «Сказка о глухом и волшебном музыканте» заставляет вспомнить о Дэвиде Линче, «Трудно быть Богом» Алексея Германа и шведском хорроре «Коко-ди Коко-да». Герой фильма — загадочный шарманщик, чья музыка высасывает жизнь из посетителей средневековой таверны. Единственным человеком, на которого не действует потусторонняя сила, оказывается глухой и беззубый любитель театра теней (Хаски). Роль злодея исполнил Антон Адасинский, сыгравший Мефистофеля в «Фаусте» Александра Сокурова. Оператором выступил Михаил Хасая («Притяжение»).

«Последний трек»

Рэпер Алишер Моргенштерн сыграл самоуверенного музыканта, который умирает на пике карьеры от передозировки наркотиков и попадает в ад. Там его мучает флегматичный демон (Александр Мизев из недавнего триллера о 1990-х «Маша»), чтобы записать из агонических криков финальный хит. Садистский «Хостел» Элая Рота и фэнтезийного «Никки, дьявола-младшего» с Адамом Сэндлером иронично объединил режиссер Макс Шишкин.

Eleusis

Певец Иван Дорн снялся в фильме о творческом кризисе и потере веры в себя. Его название отсылает к Элефсису — греческому городу, где практиковался таинственный древнегреческий ритуал перерождения. Видимо, музыкант играет в ленте вымышленную версию самого себя, так как его герой оказывается автором трека «Стыцамен». По сюжету популярный исполнитель, который теряет рекламные заказы и давно не проводит концерты, отправляется в санаторий, чтобы поднабраться сил. В напоминающем секту заведении ему предстоит пройти кровавый обряд. Eleusis поставил Анджей Гавриш, автор клипа You’re Born для группы «АИГЕЛ». Пользователи YouTube сравнивают фильм с «Суспирией» Луки Гуаданьино и «Лобстером» Йоргоса Лантимоса.

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