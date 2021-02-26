Война Таргариенов и мультсериал для взрослых: Что мы знаем о спин-оффах «Игры престолов»

На этой неделе начались съемки «Дома дракона» — одного из грядущих сериалов HBO во вселенной «Игры престолов». КиноПоиск собрал все, что на данный момент известно о приквеле, и информацию о том, какие еще проекты войдут во вселенную Джорджа Р. Р. Мартина.

«Дом дракона»

О чем сериал?

Проект основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», вышедшей в 2018 году. Ее события происходят за 300 лет до «Песни Льда и Пламени», по которой снята «Игра престолов». В центре истории — династия Таргариенов, предков Дейенерис, которые в тот момент правили Вестеросом. Авторы шоу обещают показать Танец драконов — гражданскую войну между двумя ветвями правящего дома, где у каждой из сторон был свой дракон. Также в сериале появятся уже знакомые нам династии, включая Старков и Ланнистеров.

Кто работает над проектом?

Шоураннерами «Дома дракона» стали Райан Кондал, соавтор сериала «Колония» и «Рэмпейджа» с Дуэйном Джонсоном, и Мигель Сапочник, снявший несколько серий «Игры престолов», включая «Битву бастардов» и «Ветра зимы» из финального, шестого сезона. Вместе с ними сериал продюсирует сам Мартин. Сообщается, что несколько эпизодов, в том числе пилот, поставит Сапочник. Кроме него в команду режиссеров входят Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель («Долина соблазна») и Грег Яйтанс («Остаться в живых»).

Актеры «Дома дракона»:

Пэдди Консидайн

Эмма Д’Арси Мэтт Смит

Что еще известно?

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится в 2022 году. Музыку для него напишет композитор «Игры престолов» Рамин Джавади.

Ниже — Смит и Д'Арси на первых фото со съемок (видео можно посмотреть здесь).

А вот актеры во время читки сценария:

«9 путешествий»

О чем сериал?

Спин-офф про одного из героев «Дома дракона» — Корлиса Велариона по прозвищу Морской Змей. Честолюбивого авантюриста всегда тянуло к приключениям, больше всего он хотел открыть места, где еще никто не бывал. На карту его маршрутов попали: торговый город-порт Пентос на западном побережье Эссоса; скалистый остров Драконий Камень в Узком море на северо-востоке от Королевской Гавани; Лис — одна из девяти богатых республик среди Вольных городов; еще один Вольный город Тирош; город Мир, известный своими ремесленниками, и юг Вестероса.

Кто над ним работает?

Кроме Джорджа Р. Р. Мартина, к проекту прикреплен Бруно Хеллер, сценарист «Рима» и «Готэма». Вернется ли к своей роли Туссэн, играющий Морского Змея в «Доме драконов», неизвестно.

«Повести о Дунке и Эгге»

Экранизация одноименного сборника новелл Джорджа Р. Р. Мартина. Главные герои — странствующий рыцарь Дункан Высокий (Дунк) и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен (Эгг). В книгу вошли три повести. В «Межевом рыцаре» герои едут на рыцарский турнир, в «Верном мече» поступают на службу к сиру Юстасу Осгрею, а последняя повесть, «Таинственный рыцарь», посвящена Второму восстанию Блэкфайра — неудавшемуся заговору против дома Таргариенов. Если верить медиа, «Повести о Дунке и Эгге» — один из наиболее приоритетных проектов для HBO на данный момент.

«10 000 кораблей»

Главной героиней сериала станет принцесса Нимерия, возглавившая исход ройнаров из их старых земель в Эссосе на юг Вестероса, в Дорн. Действие развернется за 1000 лет до «Игры престолов» и после Второй пряной войны, в которой ройнары проиграли другому народу, валирийцам. Кстати, Арья Старк назвала своего лютоволка в честь Нимерии. Кто будет работать над сериалом, пока не объявлено.

«Блошиный Конец»

История о Блошином Конце — трущобном районе Королевской Гавани, лабиринте темных переулков, где расположены кожевенные мастерские, бордели и пивные. Именно здесь пряталась Арья Старк после побега из Красного замка.

Мультсериал для взрослых

Анимационный сериал, который пока на ранней стадии разработки. Проект готовят с прицелом на взрослую аудиторию. Других подробностей пока нет.

А другие проекты были?

Да. В 2019 году HBO заказал пилот спин-оффа с рабочим названием Bloodmoon («Кровавый месяц»), посвященный Танцу драконов. Сценарий написала Джейн Голдман («Kingsman», «Люди Икс: Первый класс»), режиссером выступила С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс», «Банши»), а главную роль исполнила Наоми Уоттс. Посмотрев пилот, руководство канала отменило шоу и в том же году анонсировало «Дом дракона».

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