Почему ДиКаприо раскритиковали за ремейк «Еще по одной» и какие еще оскаровские фильмы переснимали в США?

26 апреля датская трагикомедия «Еще по одной» получила «Оскар», и в тот же день медиа сообщили, что на ее основе снимут американский ремейк с Леонардо ДиКаприо. Рассказываем, что об этом думает режиссер оригинала Томас Винтерберг и какие фильмы «Оскара» пересняли в США до этого.

Что произошло?

Кинокомпании Endeavor Content, Makeready и Appian Way купили права на ремейк датского хита «Еще по одной». Фирма Appian Way принадлежит ДиКаприо, через нее актер продюсировал «Выжившего», «Авиатора» и «Волка с Уолл-стрит». У фильма пока нет сценариста и режиссера, но ожидается, что главную роль в нем исполнит сам ДиКаприо. Кроме него в аукционе участвовали Studiocanal, The Picture Company, Nine Stories (принадлежит Джейку Джилленхолу), а также Элизабет Бэнкс и студия Universal.

Как отреагировали соцсети?

Довольно сдержано и скорее с неприятием. Новость почти не встретила одобрения среди интернет-пользователей. В твиттере сравнили съемки ремейка с отказом показывать европейские фильмы с английскими субтитрами.

«Голливуд считает, что отказ от субтитров — достойная идея, которая заслуживает, чтобы ее адаптировали.



Окей, я предлагаю убрать субтитры из „Амели“. ДАЙТЕ МОИ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ПЛИЗ».



«Нам не нужен англоязычный ремейк „Еще по одной“. Почему б**** люди не хотят читать субтитры? И да, похоже, вам фильм понравился в том виде, в каком вышел, раз вы ему вручили чертов „Оскар“».



«Пон Чжун Хо: читайте субтитры. Американцы: Давайте снимем ремейк „Еще по одной“».



Зрители вспомнили, что в США уже есть фильм с похожим сюжетом — «Мужья» Джона Кассаветиса. Картина рассказывает про троих мужчин, которые уходят в загул после смерти друга.

«Американский ремейк „Еще по одной“ уже вышел в 1970-м — это были „Мужья“».



Трейлер фильма «Мужья» Большинство реакций ироничные. Зрители, например, вспоминают фильмы с ДиКаприо, которым не помешал бы ремейк с Миккельсеном.

«Я бы лучше посмотрел датский ремейк „Волка с Уолл-стрит“ с Мадсом Миккельсеном»



«Клево, но Мадс должен сыграть в ремейке «Титаника“»



В целом зрители по-прежнему верны датской версии фильма.

«Мадс Миккельсен мог бы сыграть в „Титанике“, но Лео не сможет так станцевать».



«Когда услышал про американский ремейк „Еще по одной“».



Что говорит сам Винтерберг?

Режиссер оригинальной картины одобрил идею ремейка и отдельно похвалил Ди Каприо. «Проект в руках лучшего актера, которого только можно найти. Кроме этого, он всю свою карьеру правильно выбирает роли», — отметил Винтерберг.

Он также сказал, что Миккельсен вряд ли повторит свою роль в ремейке: «Не знаю, согласился бы на это Мадс или нет. На месте продюсеров я бы в первую очередь захотел сделать новую интерпретацию. Зрителей будет сбивать с толку тот же самый актер, даже если он будет играть иначе». Винтерберг считает, что авторам стоит изобразить финал по-новому, а не повторять точь-в точь танец героя Миккельсена.

Режиссер напомнил, что «Еще по одной» — не первый его фильм, который адаптируют на новый лад. Его драма «Торжество» легла в основу нескольких спектаклей на разных языках, а английская постановка по «Охоте» дебютировала в лондонском театре «Алмейда» в 2019 году.

Что в США снимают ремейк, потому что зрители действительно не хотят читать субтитры?

Хотя многие шутники в соцсетях связывают необходимость американской версии из-за того, что в США не смотрят фильмы с субтитрами, Винтерберг уверяет, что американский проект станет самодостаточным. «Мне нравится, что в США появляется больше людей, которые смотрят кино с субтитрами, — сказал он, — Это подтверждает то, что культурные границы стираются. Тем не менее такое происходит пока нечасто. Не думаю, что ремейк нужен исключительно тем, кто не читает субтитры. Для меня это самостоятельный проект, в котором «Еще по одной» используют как отправную точку для чего-то нового. Ведь это не только другой язык, но и другая культура».

Каких номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке переснимали в Голливуде?

В США регулярно разрабатывают собственные версии фильмов из оскаровского лайн-апа. Однако некоторые из них годами находятся в разработке. Так, пока все еще непонятно, доберутся ли до зрителей «Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом, «Тони Эрдманн» с Кристен Уиг или «Пророк» с Расселом Кроу. Вспоминаем, какие американские ремейки все же были сняты и как их приняли.

«Расёмон»

Оригинал: Классический фильм Акиры Курасавы, снятый по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В центре сюжета — убийство самурая и изнасилование его жены: дровосек, бандит, потерпевшая и сам самурай (через медиума!) представляют свои версии произошедшего. Помимо «Оскара», лента получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Ремейк: Спустя 14 лет после выхода «Расёмона» Мартин Ритт снял его ремейк — вестерн «Гнев». Режиссер перенес действие во времена Дикого Запада, а Тосиро Мифунэ в роли разбойника заменил на Пола Ньюмана.

«Девичий источник»

Оригинал: Ингмар Бергман снял притчу по шведской народной балладе «Дочери Тёре из Вэнге». По сюжету праведный христианин (Макс фон Сюдов) мстит братьям-пастухам, изнасиловавшим и убившим его дочь. Из-за жестокой сцены ленту подвергли цензуре в США, что не помешало ей получить «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Ремейк: Создатель «Крика» и «Кошмара на улице Вязов» Уэс Крэйвен дебютировал в кино с неофициальным ремейком Бергмана. «Последний дом слева» — это уже не притчевое, а чисто эксплуатационное кино, в котором упор сделан на насилие.

«Запах женщины»

Оригинал: Итальянская комедия Дино Ризи о слепом капитане, отправляющемся вместе с молодым помощником в поездку, после которой планирует покончить с собой. Фильм был номинирован на два «Оскара» и принес премию Каннского фестиваля Витторио Гассману, исполнителю главной роли.

Ремейк: Единственный случай в этом списке, когда ремейк получил не меньше признания, чем оригинал. Переснятый «Запах женщины» принес Аль Пачино единственный на данный момент «Оскар» в карьере. Впрочем, критики отмечали, что актер позаимствовал у Гассмана многие актерские штрихи, а ремейк уступает оригиналу из-за ненужной сюжетной линии со школьными проблемами героя Криса О’Доннелла.

«Тайна в его глазах»

Оригинал: Криминальная драма аргентинца Хуана Хосе Кампанелья использует нелинейную структуру повествования, чтобы рассказать о расследовании жестокого убийства, вечной любви и политической ситуации в Аргентине в 1974-м и в 1999-м. Помимо «Оскара», экранизация романа Эдуардо Сачери получила две премии «Гойя» и попала в список 100 величайших фильмов XXI по версии BBC.

Ремейк: Сценарист и режиссер Билли Рэй («Капитан Филлипс») пять лет разрабатывал американскую версию ленты, а в контексте истории сменил аргентинскую военную диктатуру на контртеррористическую политику США. Главные роли в ремейке исполнили Чиветел Эджиофор, Николь Кидман и Джулия Робертс, однако оскароносные актеры не помогли ему добиться славы оригинала: журналисты разгромили фильм, а зрители просто не стали смотреть.

«После свадьбы»

Оригинал: «Еще по одной» не первый датский фильм с Мадсом Миккельсеном, который захотели переснять в Голливуде. Первым была драма Сюзанны Бир, номинированная на «Оскар» в 2007-м (статуэтка ушла немецкой «Жизни других»). Фильм рассказывал о датчанине (Миккельсен), который содержит в Мумбаи детский приют. Однажды богатый меценат и соотечественник предлагает ему финансирование заведения в обмен на возвращение в Копенгаген.

Ремейк: Американскую версию разрабатывали супруги Барт Фрейндлих и Джулианна Мур. Первый написал адаптацию и поставил ленту, а вторая сыграла в ней вместе с Мишель Уильямс. В ремейке главными героями стали женщины, но сюжет остался прежним. Фильм показали вне конкурса на фестивале «Сандэнс», а критики сочли его слишком сентиментальным и медлительным.

