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Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке «Еще по одной»

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Компания Леонардо ДиКаприо Appian Way приобрела на аукционе права на ремейк датской драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной». Новость стала известна в день, когда лента получила «Оскар» как лучший международный фильм. Предполагается, что сценарий новой версии напишут специально под ДиКаприо. На данный момент у проекта нет сценариста и режиссера.

Права на фильм пытались также заполучить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Как сообщает Deadline, Винтерберг выбрал предложение ДиКаприо, потому захотел увидеть его в роли уязвимого мужчины среднего возраста, который переживает экзистенциальный кризис. В оригинале героя сыграл Мадс Миккельсен.

«Еще по одной» рассказывает о четырех учителях, которые начинают ежедневно принимать алкоголь, чтобы проверить его позитивное влияние на их жизни. Фильм посвящен дочери режиссера Иде Винтерберг, которая должна была сыграть дочь героя Миккельсена, но погибла в ДТП на четвертый день съемок.

Кроме ДиКаприо и Винтерберга, продюсерами выступят Дженнифер Дэвиссон, Брэд Уэстон, Негин Салмаси, Майк Хэмптон, Сиссе Граум Йоргенсен и Каспер Диссинг Нильсен.

Помимо статуэтки от Американской киноакадемии, в списке наград «Еще по одной» есть «Сезар», BAFTA, четыре премии Европейской киноакадемии и пять премий «Роберт», которую вручает Датская киноакадемия.

Источник: Deadline

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