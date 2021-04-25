Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2021“»: Сравниваем результаты с выбором академиков

26 апреля Американская киноакадемия вручила «Оскары», а мы подвели итоги игры, в которой читателям предлагалось угадать победителей церемонии. Большинство из вас, а если точнее, то 46%, проголосовали за победу «Земли кочевников» в главной номинации, что и произошло минувшей ночью.

Ниже — инфографика с остальными результатами в ключевых категориях.

В случае с лучшей работой оператора большинство читателей предпочли «Землю кочевников» (38%), хотя академики выбрали «Манка». Зато многие не ошиблись с лучшими спецэффектами — 74% ставили на то, что победит «Довод» Кристофера Нолана.

Также читатели КиноПоиска угадали обладателя лучшего саундтрека — 64% отдали голос за музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса к «Душе». А вот с песней зрители промахнулись: в их опросе лидирует «Husavik» из комедии «Музыкальный конкурс „Евровидение“: История группы Fire Saga» (24%), но «Оскар» отошел «Fight for You» из «Иуды и черного мессии».

Больше всего нашим пользователям понравились костюмы из «Мулан» (32% голосов), академикам — из «Ма Рейни: Мать блюза». Впрочем, зрители не прогадали, поставив на грим и прически «Ма Рейни»: байопик получил «Оскар» и 25% голосов. С художником-постановщиком снова мимо: академики болели за «Манка», зрители — за «Довод» (41%).

В этом году учредили новую номинацию «Лучший звук» (вместо двух старых — за монтаж и сведение звука). Зрители угадали ее победителя правильно: больше половины (55%) голосовало за «Звук металла», и он получил «Оскар». Фильм Дариуса Мардера также наградили за монтаж — читатели КиноПоиска предсказали и это (27% голосов).

В коротком метре распределение такое. Читатели угадали, проголосовав за короткометражный анимационный («Если что-то случится, я люблю вас», 32%) и документальный фильмы («Колетт», 27%), но неверно выбрали игровую картину (академики наградили «Двух далеких незнакомцев», а зрители (25%) надеялись на «Подарок»).

Подробная информация о результатах и количестве набранных балов доступна на странице игры.