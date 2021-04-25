Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

Минувшей ночью прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году основной площадкой вечера стал вокзал Union Station, а число гостей сократили из-за коронавирусных мер. По традиции «Оскар» не обошелся без запоминающихся эпизодов, которые активно обсуждали в соцсетях. Рассказываем про главные моменты этой церемонии.

Платье Лоры Дерн

Самый обсуждаемый наряд церемонии — у Лоры Дерн. Актриса появилась на дорожке в платье, состоящем из двух частей — черной водолазки и юбки из страусиных перьев.

В сети тут же вспомнили знаменитый наряд Бьорк. В 2001 году певица пришла на «Оскар» в платье, дизайн которого был вдохновлен образом лебедя.

Перевод: «Миру моды понадобилось 20 лет, чтобы понять что к чему».

Перевод: «Очень надеюсь, что Бьорк прячется под платьем Лоры Дерн и вот-вот эффектно появится».

Другие стали шутить про Фифи из «Красавицы и чудовища».

Перевод: «Лора Дерн напоминает метелку из „Красавицы и чудовища“».

А также про вампов — приматов из «Звездных войн».

Перевод: «Забавный факт: нижняя часть платья Лоры Дерн позаимствована из „Империя наносит ответный удар“».

Тверк Гленн Клоуз

Пожалуй, самый ударный момент «Оскара» — танец Гленн Клоуз, номинированной за роль второго плана в «Элегии Хиллбилли». Во время церемонии в зале провели викторину, участникам которой предложили угадать песни из фильмов. Узнав композицию «Da Butt» из ленты «Школьные годы чудесные» Спайка Ли, Клоуз вскочила из-за стола и исполнила зажигательный тверк.

Клоуз не оставила равнодушным никого, особенно звезду «Легиона» Обри Плазу.

Перевод: «Как я смотрю на мою героиню Гленн Клоуз».

И американского журналиста Джима Акосту.

Перевод: «Ну, теперь-то можно дать „Оскар“ Гленн Клоуз?»

Речь Томаса Винтерберга

Томас Винтерберг, получивший «Оскар» за «Еще по одной» («Лучший иностранный фильм»), посвятил благодарственную речь своей дочери Иде, погибшей в 2019 году. Режиссер, едва сдерживая слезы, признался, что ей понравился сценарий картины и что она должна была сыграть в ней одну из ролей.

«Она должна была сняться в этом фильме, и если вы поверите, что она каким-то образом находится здесь, то вы сможете увидеть, как она аплодирует вместе с нами. Мы сделали этот фильм для нее. Это памятник Иде», — сказал Винтерберг.

Вой Фрэнсис МакДорманд

Другой памятный момент связан с Фрэнсис МакДорманд. После того как «Земля кочевников» получила главный приз, актриса подошла к микрофону и громко завыла. Таким образом актриса почтила память звукооператора фильма Майкла Вульфа Снайдера, который умер в начале марта.

Кроме того, МакДорманд была единственной, кто весь вечер носил маску, хотя организаторы разрешили этого не делать.

Перевод: «Фрэнсис МакДорманд — единственная, кто в маске, и мне от этого не по себе».

Перевод: «Фрэнсис МакДорманд в маске прямо как босс».

Перевод: «Никого не осуждаю, но Фрэнсис МакДорманд — единственная, кого я все время видела в маске этой ночью. Теперь она мне нравится еще больше».

Дэниэл Калуя благодарит родителей

Получив статуэтку как лучший актер второго плана в «Иуде и черном мессии», Дэниэл Калуя необычно поблагодарил своих родителей. «У моих мамы и папы был секс. Как же здорово, что я здесь!» — воскликнул актер.

Реакция его мамы и сестры, сидящих в зале, — один из самых забавных моментов вечера.

Перевод: «Мама Дэниэла Калуи буквально сказала: „О чем это он?“»

Шутки про «Бегущего по лезвию»

Харрисон Форд, объявивший лучшего монтажера, начал свою речь шуточным монологом, вдохновленным историей «Бегущего по лезвию». «Хочу поделиться с вами кое-какими правками, которые составили после показа одного фильма, в котором я сыграл, — начал актер. — „Вступление слишком сумбурное. Почему закадровый голос так ужасен? Такое чувство, что актер под кайфом. Они все приняли наркотики или что? Сцена с Декардом, сидящим за пианино, затянута. Флешбэк сбивает с толку. <...> Этот фильм с каждым просмотром только хуже!“»

Речь Форда отсылает к конфликту с продюсерами, которые хотели перемонтировать «Бегущего» на свой лад. Этим примером актер напомнил, что работа монтажера не так проста, как многим кажется, особенно когда на тебя давит студия. «Это крайне сложный процесс. В нем важны терпение и крепкие нервы», — заметил Форд.

Миша Коллинз в здании

В соцсетях обратили внимание, что церемонию посетил Миша Коллинз. Звезды «Сверхъестественного» не было среди номинантов. Как выяснилось, актер пришел поддержать Дариуса Мардера, режиссера «Звука металла», с которым он знаком еще со школы.

Перевод: «Миша Коллинз на „Оскаре“???»

Перевод: «Миша Коллинз и Дариус Мардер на „Оскаре“».

Этой ночью Коллинз посвятил Мардеру несколько постов в соцсетях, что быстро стало поводом для шуток.

Перевод: «Миша Коллинз поддерживает лучшего друга этой ночью».

Перевод: «Миша Коллинз на „Оскаре“».

Мальчик из «Минари»

Во время красной дорожки всеобщее внимание приковал звезда «Минари» Алан С. Ким. Юный актер мило станцевал перед журналистами.

Также в сети отметили его костюм от Thom Browne, особенно полосатые носки и шорты.

Перевод: «Цели Алана С. Кима:

— совершить прорыв, снявшись в „Минари“ всего в 7 лет;

— покорить красную дорожку „Оскара“ в шортах и носках;

— украсть миллионы сердечек».

Новый порядок объявления победителей

Под конец вечера зрителей ждал сюрприз. Вместо того чтобы завершить церемонию номинацией «Лучший фильм», организаторы изменили порядок: сначала назвали главного победителя, а в самом конце — лучшего актера, которым стал Энтони Хопкинс («Отец»). В соцсетях стали шутить про манипуляции со временем и о том, что церемония напоминает фильмы Кристофера Нолана с их запутанным повествованием и сюжетными твистами.

Перевод: «Кто режиссировал этот „Оскар“? Кристофер Нолан?»

Перевод: «Этот „Оскар“ снял Кристофер Нолан. Тут есть сюжетный поворот».

К слову, победа Хопкинса — тоже неожиданность. Многие прочили ее покойному Чедвику Боузману за роль в байопике «Ма Рейни: Мать блюза». Внезапный выбор академиков расстроил часть публики.

Перевод: «У вас в одной номинации Стивен Ян, Чедвик Боузман, Риз Ахмед, но вы награждаете Энтони Хопкинса? Интересный ход, Академия».

Перевод: «Чедвик Боузман — лучший актер в наших сердцах».

Сам Хопкинс на церемонии отсутствовал и, судя по всему, узнал о своей победе уже утром. В Twitter пошутили и про это.

Перевод: «Энтони Хопкинс не в курсе, что случайно запорол „Оскар“».

Кого мы потеряли в 2020 году

По традиции на «Оскаре» показали трогательную нарезку, посвященную кинематографистам, которые умерли в минувшем году. Среди них — Иэн Холм, Макс фон Сюдов, Кристофер Пламмер, Ширли Найт, Чедвик Боузман, Хелен Маккрори, Сисели Тайсон и Шон Коннери.

Фото: Getty Images