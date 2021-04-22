Объявлены победители «Золотой малины». Худший фильм — документалка про выборы в США

Минувшей ночью объявили победителей антипремии «Золотая малина». Худшим фильмом стала документалка «Абсолютное доказательство». Проект Майка Линделла, главы компании MyPillow, рассказывает о фальсификациях, которые, со слов авторов, были допущены на недавних выборах в США, где победил Джо Байден.

Три премии присудили фильму «Мьюзик», режиссерскому дебюту певицы Сиа. Его отметили за женские роли первого и второго плана (Мэдди Зиглер и Кейт Хардсон) и за постановку. Также сиквел «Бората» принес две «Золотые малины» юристу и политику Руди Джулиани, который не знал, что снимается в мокьюментари.

Полный список победителей:

Лауреатов «Золотой малины» под традиции объявили накануне церемонии «Оскар». В этом году она пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.