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Объявлены победители «Золотой малины». Худший фильм — документалка про выборы в США

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Минувшей ночью объявили победителей антипремии «Золотая малина». Худшим фильмом стала документалка «Абсолютное доказательство». Проект Майка Линделла, главы компании MyPillow, рассказывает о фальсификациях, которые, со слов авторов, были допущены на недавних выборах в США, где победил Джо Байден.

Три премии присудили фильму «Мьюзик», режиссерскому дебюту певицы Сиа. Его отметили за женские роли первого и второго плана (Мэдди Зиглер и Кейт Хардсон) и за постановку. Также сиквел «Бората» принес две «Золотые малины» юристу и политику Руди Джулиани, который не знал, что снимается в мокьюментари. 

Полный список победителей: 

Лауреатов «Золотой малины» под традиции объявили накануне церемонии «Оскар». В этом году она пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. 

Источник: Variety 
Фото: Getty Images

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В главных ролях:Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль
Режиссер:Пэтти Дженкинс
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