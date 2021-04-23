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Marvel готовит четвертый фильм про Капитана Америка. Над ним работает шоураннер «Сокола и Зимнего Солдата»

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Обновление: Deadline не исключает, Marvel снимет два фильма про супергероя. В одном сыграет Энтони Маки, в другом — Крис Эванс.

Исходная заметка:

По данным The Hollywood Reporter, студия Marvel работает над четвертым фильмом про Капитана Америка. Сценарий картины напишут создатели сериала «Сокол и Зимний Солдат», шоураннер Малкольм Спэллман и его соавтор Далан Муссон

О сюжете фильма ничего неизвестно. Кто займет режиссерское кресло и исполнит главную роль, тоже не уточняется. В январе СМИ сообщили, что Крис Эванс вновь сыграет Капитана Америка в будущих проектах Marvel, но позже продюсер Кевин Файги опроверг этот слух.

Далее следуют спойлеры сериала «Сокол и Зимний Солдат»

В финале четвертых «Мстителей» Стив Роджерс передал щит Капитана Америка своему напарнику Сэму Уилсону (Энтони Маки), также известному как Сокол. В первых сериях шоу тот отказался от эстафеты, но в финале передумал и стал новым Кэпом. THR полагает, что именно он будет главным героем нового фильма.

Источник: THR 

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