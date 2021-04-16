8 главных трейлеров недели: Мюзикл с Драйвером, док про Дурова и ужасы дьявола

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«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Знакомьтесь с новым героем киновселенной Marvel — мастером боевых искусств Шан-Чи. Узнав о связях отца с криминальным миром, он уезжает из родного города в Сан-Франциско. Днем там герой работает парковщиком в отеле, а вечером откисает в баре с друзьями. Внезапно в размеренную жизнь Шан-Чи врываются террористическая организация «Десять колец» и ее глава Мандарин — один из самых известных злодеев в комиксах Marvel и по совместительству отец героя. Фильм поставил Дестин Дэниел Креттон («Короткий срок 12»), а в главных ролях снялись Симу Лю, Тони Люн Чу Вай и Аквафина. Наш разбор трейлера можно почитать тут.

«Тед Лассо», 2-й сезон

Создатель «Клиники» Билл Лоуренс и комик Джейсон Судейкис придумали душевный сериал, порвавший шаблоны о фильмов о спорте. Тренера по американскому футболу Теда Лассо (Судейкис) приглашают в Лондон работать с местной командой, хотя он совсем не разбирается в европейском соккере. Со временем жизнерадостный усач находит общий язык с недружелюбными игроками и коллегами. Во втором сезоне Лассо снова попытается вывести команду в лигу повыше и продолжит печь бисквиты.

«Аннетт»

После «Брачной истории» Адам Драйвер продолжает тему семейных отношений — теперь в музыкальном ключе. Французский режиссер Леос Каракс («Дурная кровь», «Корпорация „Святые моторы“») снял актера с Марион Котийяр в мюзикле «Аннетт», который откроет в этом году Каннский кинофестиваль. Фильм расскажет историю стендап-комика Генри и оперной певицы Энн, у которых рождается дочь с необычным даром. Над сценарием и саундтреком работали Рон и Рассел Мэл, участники группы Sparks.

«Любовь. Смерть. Роботы». 2-й выпуск

Научно-фантастическая антология в духе «Черного зеркала» от продюсеров Дэвида Финчера и Тима Миллера. Все серии выполнены в разных техниках анимации, потому что над каждым эпизодом трудились отдельные команды художников со всего мира. В основу новых короткометражек лягут произведения Паоло Бачигалупи, Харлана Эллисона, Джеймса Балларда и других фантастов. В продолжении мы увидим потусторонние миры, роботов, выгуливающих собак, и летающие машины.

«Дуров»

Павел Дуров, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, не любит давать интервью и выступать публично. Узнать о жизни и взглядах IT-визионера можно будет из документального фильма Родиона Чепеля, создателя проектов «Авантюристы», «Новая реальность» и «Листьев. Новый взгляд». В нем о Дурове рассказывают его преподаватели, коллеги и журналисты. По словам Чепеля, бизнесмен хорошо принял док, хотя в нем содержаться факты, которые он о себе не раскрывал ранее.

«Заклятие 3. По воле дьявола»

Продолжение хоррор-франшизы об исследователях паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уоррен. Основой для сюжета третьей частью послужил реальный судебный процесс над убийцей Арни Шайенном Джонсоном, который заявил, что совершил преступление, будучи одержимым демонами. Главным героям предстоит выяснить правду.

«Оборотни среди нас»

Комедийный хоррор, основанный на одноименной видеоигре. В оригинале оборотни нападают на средневековый город, в экранизации — на современный провинциальный городишко. Горожанам известно, что монстр прячется среди них. Вопрос только в том, смогут ли они его вычислить. В режиссерском кресле — надежда американского инди-хоррора Джош Рубен («Напугай меня»).

«Радхе»

Индийский боевик про полицейского, охраняющего покой улиц Мумбаи. Герою приходится противостоять не только обычным бандитам, но и влиятельному богачу, контролирующему весь город. Фильм заявлен как ремейк корейского триллера «Криминальный город», но чем-то напоминает и первые части «Форсажа» — только с танцами, песнями и прочими болливудскими фишками.