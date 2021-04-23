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КиноПоиск HD выпустит документальный сериал о клубе «Спартак». В его создании могут поучаствовать все болельщики

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Сервис КиноПоиск HD работает над документальным сериалом о московском футбольном клубе «Спартак», который в апреле следующего года отметит 100-летний юбилей. Проект посвящен «Спартаку» 1990-х — золотой эпохе в истории клуба. Тогда он девять раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок России. Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны.

В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях красно-белых и их соперниках. В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, а также фрагменты телепередач 1990-х, видео из личных архивов команды и хроники матчей и тренировок.

Производством картины занимается креативная студия Stereotactic. Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством Александра Горбачева, журналиста и редактора документальных проектов, бывшего главного редактора журнала «Афиша» и редактора отдела специальных корреспондентов издания Meduza. «История „Спартака“ 1990-х — это история самой успешной команды в самом популярном виде спорта в самую яркую эпоху в жизни современной России. И пока никто не рассказывал ее современным киноязыком», — уточнил Горбачев.

«В истории российского футбола еще не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя» , — рассказал о сериале директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В создании сериала может поучаствовать любой болельщик. Для этого отправьте свои фотографии и видеозаписи с матчей, воспоминания или любые другие материалы о «Спартаке» 1990-х на почту spartakfilm@yandex.ru.

Съемки начнутся в ближайшие месяцы. Премьера документального сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD и будет приурочена к 100-летию футбольного клуба.

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Источник: пресс-служба КиноПоиск HD
Фото: ТАСС

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