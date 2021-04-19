Премия Independent Spirit Awards назвала лучшие работы в американском независимом кино

22 апреля американская премия Independent Spirit Awards, которая ориентирована на независимое кино, объявила своих победителей. 36-я церемония вручения премии прошла онлайн, победителем в главных номинациях стала «Земля кочевников» Хлои Чжао (картина получила четыре статуэтки). Как лучший сериал премия выделила драму «Я могу тебя уничтожить».
Победители в основных номинациях выглядят следующим образом.
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Ли Айзек Чун («Минари»)
- Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
- Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда»)
- Келли Райхардт («Первая корова»)
Лучший сценарий
- «Девушка, подающая надежды»
- «Безупречный»
- «Минари»
- «Даже не представляешь!»
- «Никогда, редко, иногда, всегда»
Лучшая операторская работа
- Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)
- Джей Кейтель («Она умрет завтра»)
- Шабир Кирхнер («Бык»)
- Майкл Лэтэм («Ассистентка»)
- Элен Лувар («Никогда, редко, иногда, всегда»)
Лучшая женская роль
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
- Николь Бахари («Мисс свобода»)
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Сидни Фланиган («Никогда, редко, иногда, всегда»)
- Джулия Гарнер («Ассистентка»)
- Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед («Звук металла»)
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Боб Морган («Бык»)
- Стивен Ян («Минари»)
- Адарш Гурав («Белый тигр»)
Лучший дебютный фильм
Лучший монтаж
Лучший иностранный фильм
- «Куда ты идешь, Аида?»
- «Бакурау»
- «Ученик»
- «Ночь королей»
- «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени»
Лучшая женская роль второго плана
- Юн Ё-джон («Минари»)
- Алексис Чикаезе («Мисс свобода»)
- Хан Е-ри («Минари»)
- Валери Махаффей («Уйти не прощаясь»)
- Талия Райдер («Никогда, редко, иногда, всегда»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Пол Раджи («Звук металла»)
- Колман Доминго («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Орион Ли («Первая корова»)
- Глинн Тёрмен («Ма Рейни: Мать блюза»)
Лучшие сериал
Лучшая женская роль в сериалах
- Шира Хаас («Неортодоксальная»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Эбби МакЭнани («Работа над собой»)
- Майтреи Рамакришнан («Я никогда не...»)
- Джордан Кристин Симон («Мы те, кто мы есть»)
Лучшая мужская роль в сериалах
- Амит Рахав («Неортодоксальная»)
- Конфиданс («Маленькая Америка»)
- Адам Али («Маленькая Америка»)
- Никко Аннан («Долина соблазна»)
- Арольд Торрес («НольНольНоль»)
Полный список лауреатов можно посмотреть тут.
Источник: Variety