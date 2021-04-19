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Премия Independent Spirit Awards назвала лучшие работы в американском независимом кино

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22 апреля американская премия Independent Spirit Awards, которая ориентирована на независимое кино, объявила своих победителей. 36-я церемония вручения премии прошла онлайн, победителем в главных номинациях стала «Земля кочевников» Хлои Чжао (картина получила четыре статуэтки). Как лучший сериал премия выделила драму «Я могу тебя уничтожить».

Победители в основных номинациях выглядят следующим образом.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучшая операторская работа

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучший дебютный фильм

Лучший монтаж

Лучший иностранный фильм

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшие сериал

Лучшая женская роль в сериалах

Лучшая мужская роль в сериалах

Полный список лауреатов можно посмотреть тут.

Источник: Variety

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Режиссер:Пэтти Дженкинс
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