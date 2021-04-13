«Здесь произошло нечто ужасное»: Вышел трейлер «Заклятия 3»

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Как и первые две части, «Заклятие 3: По воле дьявола» основано на реальных событиях. По сюжету исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за дело Арне Шайенна Джонсона. В 1981 году юноша убил работодателя своей девушки, а после ареста заявил, что находился под влиянием дьявола, который вселился в его тело.

Вместо Джеймса Вана, режиссера двух первых фильмов, триквел снял Майкл Чавес («Проклятие плачущей»).

Лента выйдет 4 июня одновременно в кино и на сервисе HBO Max.