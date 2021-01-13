«Властелина колец» перевыпустили в кино, но зрители массово жалуются на плохую картинку

Обновление: DTF сообщил со ссылкой на киносети, что кинотеатры показывают отреставрированную 4K-версию, но не могут воспроизвести ее в разрешении 4K, поскольку в залах установлены 2K-проекторы.



Оригинальная заметка:



15 апреля в российский прокат повторно вышел «Властелин колец: Братство кольца» — первая часть культовой трилогии Питера Джексона. Фильм должны были выпустить в отреставрированном формате 4K — по крайней мере, об этом писали СМИ со ссылкой на прокатчика.

Но после первых сеансов зрители стали массово жаловаться на качество картинки, особенно на «мыльное» изображение и неразборчивые экшен-сцены.

Позже представители московского кинотеатра «Киносфера IMAX» уточнили, что показывают вовсе не новую 4K-копию, а старую. «Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате IMAX. Именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией», — объяснили в соцсетях кинотеатра.

Другие зрители отмечают, что качество картинки в обычных кинотеатрах относительно неплохое (если не учитывать экшен-сцены), в то время как в IMAX оно «не выдерживает никакой критики».

Компания UPI, которая прокатывает фильмы Warner Bros. в России, прокомментировала КиноПоиску ситуацию следующим образом: «Перед стартом кинотеатрального проката копия фильма прошла все необходимые этапы технического соответствия корпоративным стандартам качества. На предварительном этапе никаких проблемных мест выявлено не было. Студия поставлена в известность о поступающих комментариях, и в данный момент проводится работа по идентификации возможных технических дефектов».

В сети также обратили внимание, что российские представители Warner Bros. убрали все упоминания 4K-версии фильма в своих соцсетях, хотя скриншоты с исходными постами остались.

22 и 29 апреля в России перевыпустят еще две части «Властелина колец» — «Две крепости» и «Возвращение короля», но в каком виде их покажут кинотеатры, неизвестно.