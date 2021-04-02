В этом году Netflix потратит на контент 17 млрд долларов. Сервис выпустил отчет и анонсировал премьеры

Стриминговая компания Netflix опубликовала отчет с показателями первого квартала 2021 года, включающий период с января по март. Сервис рассказал о лидерах просмотра, количестве пользователей и премьерах четвертого квартала 2021-го. Коротко рассказываем самое важное из отчета.

Лидер по числу просмотров — сериал про ограбление в Лувре «Люпен» с Омаром Си. Его посмотрели c 76 миллионов аккаунтов по всему миру. Следом идут фильмы — фантастический боевик «Смертельная зона» (66 миллионов) и семейная комедия «День „Да“» (62 миллиона). Также в пятерку лидеров попали сериал «Судьба: Сага Винкс» (57 миллионов) и полнометражная криминальная комедия «Аферистка» (56 миллионов). Учитывались подписчики, которые посмотрели более двух минут сериала или фильма.

В 2021 году Netflix планирует увеличить сумму на производство собственного контента до 17 млрд долларов (в прошлом году сервис потратил на него 11,8 млрд долларов).

Темпы роста числа подписчиков сервиса замедлились, из-за чего стоимость акций Netflix упала на 10%. Причину руководители видят в отмене локдауна. В аналогичный период 2020-го количество пользователей Netflix увеличилось на 15,8 миллиона, а сейчас — лишь на 4 миллиона. По прогнозам аналитиков, в следующем квартале прирост составит всего 1 миллион. По состоянию на 31 марта у Netflix 207,6 миллиона подписчиков.

При этом выручка Netflix увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года за счет увеличения стоимости подписки. В первом квартале 2020-го выручка составила 5,7 миллиарда, а сейчас — 7 миллиардов. Средняя абонентская плата составляет 11,5 доллара в месяц.

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