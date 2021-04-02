В этом году Netflix потратит на контент 17 млрд долларов. Сервис выпустил отчет и анонсировал премьеры

Стриминговая компания Netflix опубликовала отчет с показателями первого квартала 2021 года, включающий период с января по март. Сервис рассказал о лидерах просмотра, количестве пользователей и премьерах четвертого квартала 2021-го. Коротко рассказываем самое важное из отчета.
- Лидер по числу просмотров — сериал про ограбление в Лувре «Люпен» с Омаром Си. Его посмотрели c 76 миллионов аккаунтов по всему миру. Следом идут фильмы — фантастический боевик «Смертельная зона» (66 миллионов) и семейная комедия «День „Да“» (62 миллиона). Также в пятерку лидеров попали сериал «Судьба: Сага Винкс» (57 миллионов) и полнометражная криминальная комедия «Аферистка» (56 миллионов). Учитывались подписчики, которые посмотрели более двух минут сериала или фильма.
- В 2021 году Netflix планирует увеличить сумму на производство собственного контента до 17 млрд долларов (в прошлом году сервис потратил на него 11,8 млрд долларов).
- Темпы роста числа подписчиков сервиса замедлились, из-за чего стоимость акций Netflix упала на 10%. Причину руководители видят в отмене локдауна. В аналогичный период 2020-го количество пользователей Netflix увеличилось на 15,8 миллиона, а сейчас — лишь на 4 миллиона. По прогнозам аналитиков, в следующем квартале прирост составит всего 1 миллион. По состоянию на 31 марта у Netflix 207,6 миллиона подписчиков.
- При этом выручка Netflix увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года за счет увеличения стоимости подписки. В первом квартале 2020-го выручка составила 5,7 миллиарда, а сейчас — 7 миллиардов. Средняя абонентская плата составляет 11,5 доллара в месяц.
- В четвертом квартале 2021 года стриминг выпустит третий сезон «Сексуального просвещения», второй сезон «Ведьмака», а также продолжение спортивной комедии «Кобра Кай» и триллера «Ты». Еще к концу года выйдут комедийный боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот и сай-фай «Побег из Спайдерхед» с Крисом Хемсвортом и Майлзом Теллером.
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Источник: Netflix
Фото: Getty Images