Скотт Рудин прерывает работу в кино после обвинений в абьюзе. Компания A24 разорвала отношения с продюсером

Влиятельный голливудский продюсер Скотт Рудин, на чьем счету картины «Старикам тут не место», «Нефть» и «Социальная сеть», оставляет работу над своими готовящимися фильмами и проектами для стримингов. Причиной стал материал The Hollywood Reporter, опубликованный в начале апреля. В статье сотрудники Рудина рассказали об издевательствах и жестоком поведении со стороны руководителя. Подробнее о разоблачении Рудина можно почитать здесь.

17 апреля Скотт Рудин также сообщил The Washington Post, что уходит с Бродвея, где занимается продюсированием театральных постановок. «Когда я давал комментарий в выходные, я был сосредоточен на открытии сезона на Бродвее и не хотел, чтобы мое прошлое поведение помешало возвращению театров, — рассказал Рудин. — Мне стало ясно, что я должен принять то же решение по отношению к своим проектам для кинотеатров и стримингов. Я глубоко сожалею о той боли, которую причинил, и ухожу с твердым намерением работать над собой и меняться».

Кинокомпания A24, с которой продюсер сотрудничал на многих проектах, заявила, что прекращает все деловые отношения с Рудином. Из этого следует, что продюсер выбывает из драмы «Красное, белое и вода» с Дженнифер Лоуренс, шекспировской экранизации Джоэла Коэна «Макбет» и хоррора Алекса Гарленда «Мужчины». Продюсер останется в титрах уже готовых фильмов «Французский вестник» и «Женщина в окне».