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МТС запустил стриминг-сервис KION. Там выйдет криминальный сериал Бориса Хлебникова и документалка про Павла Дурова

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Компания МТС объявила о запуске собственного стриминга KION. Подписчикам сервиса будут доступны фильмы, сериалы и документальные проекты. Ключевое направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные тайтлы, которые выйдут только в онлайн-кинотеатре МТС.

Кроме того, KION представит пользователям новый формат контента — жанр под названием «киносторис». Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть контент — в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10—15 минут. Первым сериалом с такой концепцией станет «Афера», которая вышла на сервисе 20 апреля.

Вот некоторые фильмы и сериалы KION: 

  • «Секреты семейной жизни» — драмеди о нестандартной борьбе с семейным кризисом. В центре сюжета сериала — двое молодых людей. Однажды в их жизни происходит трагическое событие, которое по-новому скрепляет семейные узы героев и возвращает им страсть и взаимное притяжение. В главных ролях — Алена Михайлова и Петр Скворцов. Сериал уже доступен на KION.
  • «Хрустальный» — детективная драма о Сергее Смирнове, одном из лучших охотников на маньяков в своем отделе. По сюжету герой возвращается в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. Сериал основан на реальных событиях. Премьера — 20 апреля.
  • «Маша» — фильм Анастасии Пальчиковой, получивший приз на последнем «Кинотавре» как лучший дебют. Главная героиня — девочка-подросток, чье взросление пришлось на лихие 90-е. Лучшие друзья Маши — парни из боксерской секции ее дяди, которые держат в страхе полгорода. Девочка исполняет им джаз и вообще мечтает стать певицей, но ее беззаботное детство оборачивается трагедией. Повзрослевшую Машу сыграла Аня Чиповская. Фильм уже вышел на KION.
  • «Афера» — комедийный сериал о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, давно страдающие от нападок братьев Поповых (их играют Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), решают скрыть от маргиналов тот факт, что изоляция уже закончилась.
  • «Дуров» — документальный фильм про основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Картину покажут 24 апреля в конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля. В тот же день ее добавят в каталог KION.
  • «Сахаров» — док журналиста Романа Супера, приуроченный к 100-летию со дня рождения ученого и создателя водородной бомбы Андрея Сахарова. Премьера — 21 мая.
  • «Немцы» — экранизация романа Александра Терехова с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур в главных ролях. В центре истории — журналист с немецкой фамилией Эбергард, который оказывается в центре политических интриг. Главные темы сериала — семейные ценности, дружеские отношения и экологические проблемы.
  • «Клиника счастья» — эротическая мелодрама о поиске счастья, а также о том, что на самом деле означает быть собой и как построить вокруг себя гармоничный мир. Главная героиня сериала — Алена Липницкая, профессор-сексолог и основательница «Клиники счастья», которая помогает клиентам наладить личную жизнь. В главных ролях — Дарья Мороз и Анатолий Белый.
  • «Коса» — история о серийном убийце, которым движет необычное желание спасти детей от нелюбви, калечащей их жизни. Режиссер сериала — Игорь Волошин («Физрук»).
  • «Вертинский» — сериал Авдотьи Смирновой о жизни певца, актера и композитора Александра Вертинского.
  • «Товарищ майор» — сериал Бориса Хлебникова о сотруднике ФСБ.

Источник: пресс-служба МТС

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