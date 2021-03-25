МТС запустил стриминг-сервис KION. Там выйдет криминальный сериал Бориса Хлебникова и документалка про Павла Дурова

Компания МТС объявила о запуске собственного стриминга KION. Подписчикам сервиса будут доступны фильмы, сериалы и документальные проекты. Ключевое направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные тайтлы, которые выйдут только в онлайн-кинотеатре МТС.

Кроме того, KION представит пользователям новый формат контента — жанр под названием «киносторис». Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть контент — в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10—15 минут. Первым сериалом с такой концепцией станет «Афера», которая вышла на сервисе 20 апреля.

Вот некоторые фильмы и сериалы KION: