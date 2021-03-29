Что происходит в прокате: В Америке закрывают кинотеатры, в России лидирует «Чернобыль»

«Годзилла против Конга» — победитель американского проката

Фильм Warner Bros. «Годзилла против Конга» третью неделю лидирует в американском прокате. В уик-энд 9—11 апреля он заработал 13,3 млн долларов, 16—18 апреля — 7,7 миллиона. Удерживаться на первой строчке «Годзилла против Конга» удается в том числе и потому, что новых больших релизов не было. Но, главное, зрители соскучились по зрелищному аттракциону на большом экране. «Годзилла против Конга» должен был стать одним из многих релизов летнего сезона, но теперь претендует на то, чтобы быть поворотным моментом в истории пандемийного кинопроката.

Фильм, который в мировом бокс-офисе подбирается к отметке в 400 млн долларов, уже выходит на окупаемость. Этого не удавалось ни одному высокобюджетному студийному проекту за все время пандемии. Картина стоила в производстве 160 млн долларов, еще 70 миллионов было потрачено на рекламу. Да, из 80 миллионов, заработанных в американском прокате, Warner Bros. получит только половину, а из 177 млн сборов в Китае — всего лишь четверть (таковы стандартные условия проката иностранных релизов в КНР). Но вместе с будущими доходами от телевидения и домашнего видео у «Годзилла против Конга» ожидается 90—100 млн прибыли. И это даже не говоря о том, что фильм, как и прочие релизы «Уорнеров» в этом году, доступен на сервисе HBO Max и косвенно приносит компании деньги за подписки.

В итоге готовность рисковать позволила Warner Bros. стать лидером киноиндустрии в коронавирусную эпоху. В половине из шестнадцати уик-эндов 2021 года первую строчку бокс-офиса занимали именно ее фильмы.

«Топ Ган: Мэверик» и «Миссия: невыполнима 7» отложены на полгода

Paramount опять перенесла два своих тентпола с главной звездой студии Томом Крузом. «Топ Ган: Мэверик» теперь должен выйти в американских кинотеатрах 19 ноября вместо 2 июля. Фильм должен был выйти еще летом 2019-го, но его дважды откладывали из-за досъемок. Теперь, похоже, в Paramount решили, что даже выходные перед Днем независимости в этом году не гарантируют прибыли, поэтому ленту перенесли на ноябрь, а тогда как раз должна была выйти седьмая часть «Миссия: невыполнима». Ее съемки проходили уже во время эпидемии и по этой причине тоже затянулись (Том Круз очень, очень беспокоится о протоколе медицинской безопасности). Теперь прокат «Миссии» назначен на май 2022 года.

Американские кинотеатры закрываются и ждут поддержки из госбюджета

Компания Decurion, которая владеет крупными калифорнийскими сетями кинотеатров Arclight Cinemas и Pacific Theatres, заявила, что она не может открыть залы после годового простоя, потому что у нее нет на это средств. На две ее сети приходится около 10% прокатного рынка Лос-Анджелеса. Но важнее здесь символический аспект: закрытие кинотеатра Cinerama Dome, который входит в сеть Pacific Theatres, одного из самых известных, престижных и посещаемых в США, вызвало настоящую скорбь Голливуда. На открытии зала в 1963 году присутствовали Спенсер Трэйси, Микки Руни и другие звезды, здесь часто проходили большие премьеры, а Квентин Тарантино снял в Cinerama Dome сцену для «Однажды в… Голливуде», где Шэрон Тейт (Марго Робби) смотрит на экране фильм со своим участием.

Не только Decurion, но и другие американские кинотеатры почти исчерпали свои ресурсы. Они ждут, когда смогут получить 16-миллиардный пакет финансовой помощи шоу-бизнесу, предложенный федеральным Конгрессом. Пока что этот план спотыкается о бюрократические проволочки, а владельцы кинотеатров опасаются, что помощь получат не все: процедура подачи заявки выглядит сложной и непрозрачной.

Россия: «Чернобыль» Козловского возглавил прокат

Общие сборы третьего апрельского уик-энда в России составили 557 млн рублей — на 30% меньше, чем неделю назад. Тогда в рейтинге лидировал «Мортал Комбат», но сейчас сборы снизились на 68%. Ядро поклонников видеоигры, на которой основан фильм, отправилось в кинотеатры сразу же после начала проката, а для более широкой аудитории «Мортал Комбат» не так интересен.

Это позволило выйти на первое место «Чернобылю» Данилы Козловского с ним же в главной роли. Вторая режиссерская работа Козловского начала прокат с 168 млн рублей — это вдвое меньше, чем получил на старте его же «Тренер» три года назад (340 миллионов). Картина стоила в производстве почти 700 миллионов, часть из которых была получена от Фонда кино на невозвратной основе. Тем не менее отбить затраты с проката продюсерам вряд ли удастся. Возможно, одна из причин для такого низкого старта — недостаточная рекламная кампания, которая не позволила «Чернобылю» получить статус большого фильма-события.