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Создатели «Серебряных коньков» снимут новую экранизацию «Мастера и Маргариты». Николай Лебедев покинул проект

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Режиссер Михаил Локшин, дебютировавший в прошлом году с костюмной мелодрамой «Серебряные коньки», поставит фильм «Воланд». Сюжет картины будет опираться на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Адаптацией классики Локшин займется вместе с соавтором «Серебряных коньков», сценаристом Романом Кантором.

С 2018 года разработкой проекта занимался режиссер Николай Лебедев («Легенда № 17», «Экипаж»). По словам продюсера Рубена Дишдишяна, причиной его ухода стали сдвинувшиеся из-за пандемии сроки производства и пересечение с графиком съемок другого проекта Лебедева. Сейчас он снимает в Праге фильм о Нюрнбергском процессе с Евгением Мироновым.

Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.

Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. В прокат «Воланд» выйдет в конце 2022-го.

Источник: пресс-служба «Марс Медиа»

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