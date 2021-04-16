8 лучших трейлеров недели: Снайдер грабит казино, Петров играет Есенина, а Дизель гонит на брата

«Телохранитель жены киллера»

Новые приключения принципиального бодигарда Майкла Брайса (Райан Рейнольдс) и циничного киллера Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон). По совету психотерапевта телохранитель отправляется на каникулы к морю, чтобы привести голову в порядок. Увы, его планы рушит супруга Кинкейда — мошенница Соня (Сальма Хайек), за которой прямо по пляжу гоняются люди с пистолетами. Теперь им вместе придется вытаскивать Дариуса из рук мафии.

«Форсаж 9»

Продолжение гоночной киносаги, в которой команда Доминика Торетто (Вин Дизель) снова столкнется с кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон). Та заказывает главного героя наемнику Джейкобу (Джон Сина), его собственному младшему брату. Теперь разругавшимся родственникам придется налаживать отношения, а заодно удирать на машинах от киллеров, полиции и вертолетов. В режиссерское кресло вновь сел Джастин Лин, работавший над четырьмя фильмами серии. В продолжении также неожиданно появится уличный гонщик Хан Лю (Сон Ган), который вроде как погиб еще в третьей части. Здесь мы объясняем, как так вышло.

«Декабрь»

Новая работа Клима Шипенко, постановщика самого кассового российского фильма «Холоп». «Декабрь» расскажет о том, как перед смертью Сергей Есенин якобы готовился к побегу из страны вместе с Айседорой Дункан. Знаменитого поэта в историческом триллере сыграет Александр Петров, с которым режиссер уже работал над «Текстом».

«Солнечные сестрички»

Китайский ремейк популярного корейского фильма «Солнечные». Домохозяйка средних лет случайно встречает бывшую одноклассницу, которой врачи поставили смертельный диагноз. Чтобы исполнить ее последнее желание, героиня начинает разыскивать школьных подруг. Прически, мода и музыка намекают, что нас ждет ностальгия по 1990-м.

«Спиритический сеанс»

Режиссерская работа сценариста хорроров Саймона Баррета. В центре сюжета — новенькая ученица (Сьюки Уотерхаус) элитной женской школы, которую одноклассницы приглашают на спиритический сеанс. Девушки вызывают дух погибшей подруги, а потом никак не могут от него отделаться. Похоже, создатели вдохновлялись не только западными ужасами 1970—1980-х годов, но и известной корейской франшизой «Шепот стен».

«Никуко из Рыбацкой гавани»

Режиссер «Детей моря» Аюму Ватанабэ возвращается к водной стихии. Экранизация романа популярной писательницы Канако Ниси — душевная история о матери и дочери, которые живут на лодке в рыбацком порту. С возрастом девочка начинает совсем по-другому видеть вещи, которые в детстве ей казались забавными.

«Восемь сотен»

Самый кассовый фильм прошлого года доберется до отечественного проката к майским праздникам. Исторический военный эпик о нескольких днях противостояния между остатками батальона китайской армии и превосходящими их по силе японскими захватчиками. В основу фильма легла оборона склада Сыхан во время Японо-китайской войны (1937—1945).