«Игре престолов» — 10 лет! Рассказываем, как празднуют юбилей сериала во всем мире

Ровно 10 лет назад, 17 апреля 2011 года, на HBO вышла первая серия «Игры престолов». За это время фэнтези по книгам Джорджа Р.Р. Мартина обросло огромной фанбазой, породило множество споров и доказало, что сериалы могут быть не менее зрелищными, чем блокбастеры. КиноПоиск рассказывает, как празднуют юбилей «Игры престолов».

Воссоединение актеров

В апреле HBO представил специальный выпуск «Игра престолов: Воссоединение», который был снят в Ирландии во время съемок финального сезона. В нем актеры обсудили феномен сериала вместе с телеведущим Конаном О’Брайеном. В спешеле поучаствовали Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Айзек Хемпстид Райт, Шон Бин, Кит Харингтон, Лена Хиди, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Марк Эдди и Джейсон Момоа. В России «Воссоединение» можно посмотреть в «Амедиатеке» начиная с 17 апреля.

А сценарист сериала Брайан Когман составил топы лучших эпизодов, посвященных разным героям. Полные списки можно найти у него в Twitter.

Перевод: «Тирион: 1. „Золотая корона“; 2. „Бейелор“; 3. „То, что мертво, умереть не может“; 4. „Черноводная“; 5. „Младшие Сыны“; 6. „Законы богов и людей“; 7. „Дети“; 8. „Суровый Дом“; 9. „Дракон и Волк“; 10. „Рыцарь Семи Королевств“.»

Что выпустили к юбилею

Ювелирный дом «Фаберже» представил драгоценное яйцо стоимостью в 2,2 млн доллара. Внешний вид изделия вдохновлен историей завоевательницы Дейнерис Таргариен. Его придумали ведущий дизайнер «Фаберже» Лийза Таллгрен и Мишель Клэптон, художница по костюмам «Игры престолов».

Корпус яйца покрыт рубинами, бриллиантами и 18-каратным белым золотом. Внутрь дизайнеры поместили миниатюрную версию короны, которую носила бы Дейнерис, если бы стала правительницей Семи Королевств. Рядом расположен дракон, украшенный красными рубинами.

«С самого начала процесс создания этого яйца был по-настоящему поэтическим, — говорит Клэптон, — Его дизайн напоминает о невероятном путешествии Дейнерис, важности цвета в ее костюмах, ее страсти к драконам и о том, как как она вкладывала послания в свои драгоценности».

Courtesy of Fabergé

Warner Bros и датская пивоварня Mikkeller заключили многолетнее соглашение, в рамках которого выпустят линейку пива по мотивам сериала. Напиток крепостью 7% называется «Iron Anniversary IPA» и сочетает в себе несколько ароматов, включая персик, манго, ананас и ваниль.

В честь юбилея компания Funko запустит линейку игрушек, посвященную персонажам «Игры престолов». В нее войдут фигурки Неда, Робба и Арьи Старков, кхала Дрого и Дейнерис, Тириона Ланнистера и дракона по имени Дрогон.

Марафон

10 апреля на HBO Max стратовал марафон, в рамках которого подписчики могут посмотреть все серии «Игры престолов». Во время «MaraThrone» — так называется онлайн-мероприятие — зрители смогут пожертвовать деньги благотвариельным организациям, которые выбрали звезды шоу. В их числе — «Международный комитет спасения» (International Rescue Committee), «Женщины в помощь женщинам» (Women for Women International) и «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen).

Еще подписчикам HBO Max будет доступен специальный раздел с дополнительными материалами, включая видео о съемках и интервью с актерами.

Страница «Амедиатеки»

16 апреля онлайн-сервис «Амедиатека» обновил заглавную страницу — теперь она стилизована под «Игру престолов». Позже там появится раздел с выпусками рекап-шоу «Спойлерная», текстами про сериал и другими материалами.

Конкурсы

В апреле в HBO запустил конкурс, в котором жители Азии могут выиграть компьютерное кресло бренда OMEGA с символикой «Игры престолов». Условия простые: нужно поделиться своими лучшими воспоминаниями о сериале и рассказать, с кем вы будете его смотреть во время юбилейного марафона. Розыгрыш проходит в Instagram, Facebook и Twitter.

Кроме того, HBO подготовил конкурс для тех, кто сыграл свадьбу в стиле «Игры Престолов». Три пары молодоженов получат фирменные бочки с вином, изготовленные на заказ чаши и торты.

Что пишут фанаты

14 апреля в Twitter-профиле сериала опубликовали теглайн «Winter Is Coming» («Зима близко») с намеком на будущий юбилей. В ответ фанаты потребовали, чтобы HBO переснял финальный сезон шоу, который многих разочаровал.

Перевод: «Она не наступит, если вы не исправите:



— превращение Дейнерис в массового убийцу;

— тот факт, что происхождение Джона не играет никакой роли;

— пришестие зимы и ее окончание спустя пару секунду;

— неубедительную, сопливую смерть Серсеи;

— линию Джейме и Бриенны (господи, о чем вы там вообще думали).



Ах да, Тирион должен был оседлать дракона».

Перевод: «Я еще не видел сериала, который упал в качестве так сильно, что фанаты и зрители решили его забросить. Сейчас я пересматриваю „Игру престолов“, и мне физически больно от осознания, каким неблагодарным будет финал. Было бы чудесно, если бы вы возродили эту франшизу».

Кто-то провел параллель между «Игрой престолов» и «Лигой справедливости», которую Зак Снайдер перемонтировал после выпуска студийной версии.

Перевод: «Зима шла к нам 7 чертовых лет и затем испарилась за 15 минут. Теперь все наплевать. Если вы дали Заку Снайдеру 100 млн долларов на „Лигу справедливости“, то можете переснять и восьмой сезон».

СМИ считают, что ремейк восьмого сезона вряд ли состоится, однако HBO еще может снять альтернативную концовку — но только после того, как Джордж Р.Р. Мартин допишет финальные книги цикла «Песнь Льда и Пламени».