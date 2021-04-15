В 1990-х комик из США ограбил поезд в России. Он выпустил об этом популярный стендап, а теперь снимет фильм

Студия Legendary снимет комедию по стендапу комика Берта Крайшера, ставшему хитом YouTube. В нем он вспоминает, как приехал в Санкт-Петербург учить русский язык и подружился с местной мафией. Рассказываем, что нужно знать об этом занятном проекте и его веселом создателе.

О чем Крайшер шутит в стендапе

Основой фильма станет стендап-выступление американского комика Берта Крайшера The Machine. Его запись на YouTube набрала более 37 миллионов просмотров (для сравнения: у прошлогоднего концерта Дэйва Шаппелла лишь 30 миллионов просмотров).

Когда Крайшеру было 22 года, он связался с русской мафией. Будущий стендапер настолько плохо учился в Университете штата Флорида, что по ошибке записался на курсы русского языка, перепутав его с испанским. В 1995-м Крайшер, так и не выучивший ни слова по-русски, согласился поехать на семестр в Россию, чтобы получить зачет. Организаторы поездки заплатили двум бандитам, чтобы те охраняли Крайшера и других студентов. В итоге парень стал любимцем мафиози, получил прозвище Машина и даже выучил пару фраз на русском.

Однажды группа Берта отправилась в Москву на поезде, в котором ее тоже охраняли бандиты (но уже другие). Выпив огромное количество водки, Машина согласился на некую авантюру, но сам не понял, на какую именно. А затея была следующая: ограбить ночью поезд. Пока все спали, Крайшер и его новые друзья, у которых были ключи от любых купе, забрали ценные вещи сначала у одногруппников и педагогов веселого студента, а потом и у всех остальных пассажиров (Крайшер обокрал даже самого себя!).

Поездка закончилась встречей с милиционером на перроне московского вокзала. Только он хотел не арестовать Крайшера, а выпить с ним. Не исключено, что часть истории комик приукрасил для большего комедийного эффекта.

Кто такой этот Берт Крайшер

Берт Крайшер — американский стендап-комик, известный тем, что выступает с голым торсом. Помимо концертной деятельности, он участвует в ток-шоу, ведет подкасты и реалити-шоу.

Случай в поезде не единственная история из студенческой биографии Крайшера, которая легла в основу полнометражного фильма. В 1997-м журнал Rolling Stone посвятил студенту-весельчаку целую статью, в которой назвал Берта «тусовщиком № 1 в главном тусовочном вузе страны». В материале подробно рассказывалось о затяжных вечеринках, которые зачастую заканчивались тем, что ее участники появлялись на людях голыми и в состоянии алкогольного опьянения.

Райан Рейнольдс в фильме «Король вечеринок»

Позже права на статью в Rolling Stone выкупил Оливер Стоун. Режиссер заказал на ее основе несколько сценариев, но в итоге проект так и не состоялся. Тем не менее один из этих текстов был переработан в сценарий комедии с Райаном Рейнольдсом «Король вечеринок». Впоследствии ее продюсеры подтвердили Крайшеру, что главный герой Ван Уайлдер был списан с него. Сам комик утверждает, что не видел комедию, которая создавалась без его участия.

Что известно о предстоящем фильме

Комедийный боевик, получивший название «Машина», станет продолжением истории из стендапа. Ленту поставит комедиограф Питер Атенсио, известный по работе с комиками Кигэном-Майклом Ки и Джорданом Пилом (вместе они сделали скетч-шоу «Ки и Пил» и бадди-экшен «Киану»).

«Машину» описывают как смесь из «Мальчишника в Вегасе» и «Успеть до полуночи», в основу которой лягут реальные приключения Крайшера и события из вирусного стендапа. Проект пока находится в стадии разработки, дата начала съемок не уточняется.

Марк Хэмилл в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи»

Сюжет своеобразного сиквела развернется спустя 20 лет после пьяного путешествия Берта из Санкт-Петербурга в Москву. Выяснится, что в поезде Крайшер случайно ограбил злопамятных криминальных авторитетов, которые спустя годы из мести похищают Крайшера и его отца. Папу комика сыграет звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл.