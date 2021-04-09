Стартовали съемки «шаманского нуара» с Александром Кузнецовым. Его создатели обещают мистику в стиле Рефна

В Казахстане стартовали съемки мистического сериала «Шаман». Главную роль в сериале исполнит Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота», «Лето» и «Папа, сдохни». Режиссером выступит Рустам Мосафир, который уже работал с актером над фэнтези «Скиф».

Сериал, который описывается как «шаманский нуар с элементами готики», расскажет о следователе полиции из небольшого поселка Хара Турлак. Александру Воронову поневоле достался шаманский дар, который помогает ему распутывать даже безнадежные дела. Он может общаться с духами и помогает живым людям, ставшим мишенью потусторонних сил, но дар сулит герою непростые испытания.

«Думаю, это проект о конфликте природы человека и его выбора. В сериале будет много этнических обрядов, но не зацикленных на одном этносе, а скорее, первобытный шаманизм. При подготовке мы с моим соавтором, замечательным сценаристом Александром Бузиным, читали много научной литературы, вдохновлялись работами Брома, Лавкрафта, Клайва Баркера и где-то Стивеном Кингом, — рассказывает о сериале Мосафир. — А при поиске локаций визуально отталкивались от работ Эндрю Ньюэлла Уайета и нашли все в казахских степях. А еще я камлал, входил в состояние транса и разговаривал с духами Тарковского, Куросавы и даже Линча с Рефном при жизни. Это тоже часть процесса».

Роль брата и главного антагониста Олега досталась Сергею Гилеву, звезде сериала «Чики». В основном в сериале появятся русско-бурятско-казахстанские актеры.

Работу над проектом ведет кинокомпания продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова 1-2-3 Production, которая сняла пилот «Шамана» еще в 2019 году.