Зомби-тигр и отсылки к «Снайдеркату»: Что показали в новом трейлере «Армии мертвецов»

Netflix выпустил трейлер «Армии мертвецов» — зомби-экшена Зака Снайдера, который выйдет на сервисе 21 мая. Рассказываем, что интересного показали в ролике.

О чем фильм?

Военный Скотт Уорд (Дэйв Батиста) собирает отряд, чтобы ограбить казино в Лас-Вегасе в разгар зомби-апокалипсиса. Из трейлера мы узнаем, что владелец казино по имени Хантер Блай (имя не звучит в трейлере, но фигурирует в синопсисе в описании; в этой роли появится Хироюки Санада) нанимает здоровяка, чтобы добыть из подземного хранилища 200 млн долларов. Судя по всему, эти деньги принадлежат Блаю, но он не может их достать, потому что Лас-Вегас кишит ожившими мертвецами.

Выходит, мир целиком разрушен?

Не совсем. Несмотря на зомби-эпидемию, в мире еще есть безопасные точки, включая Вашингтон, где проходят демонстрации (Скотт слышит об этом по радио), и пригород Лас-Вегаса, где работает главный герой. Сам Вегас кишит мертвецами и потому изолирован от остального мира стеной из контейнеров. Блай предупреждает, что у Скотта есть всего 32 часа: город хотят зачистить военные, поэтому деньги надо достать до того, как по Вегасу нанесут авиаудары.

Кто входит в команду Батисты?

В своем фильме Снайдер собрал международный актерский состав. Кроме американцев, в нем есть артисты из Великобритании, Мексики, Франции, Японии и Германии. Похоже, Netflix сделал ставку на культурное разнообразие, чтобы привлечь как можно больше подписчиков по всему миру.

Скотт Уорд в исполнении Батисты — отставной военный (создатели называют его «ветераном войны с зомби»), который трудится поваром в забегаловке. В трейлере есть сцена, где герой плачет, глядя на свою медаль. Похоже, война сильно ударила по Уорду.

В пригороде Скотт вербует Круз (ее играет мексиканка Ана де ла Регера из комедии «Суперначо»), с которой, очевидно, воевал против зомби. Он мотивирует ее тем, что им стоит «хотя бы раз сделать что-то для себя» — например, заработать денег, проникнув в казино.

Отряд Скотта также пополнит Марианна. Ее сыграла Тиг Нотаро, комик и актриса, известная по роли инженера Джетт Рино в сериале «Звездный путь: Дискавери». В «Армии мертвецов» Нотаро заменила другого комика — Криса Д’Елию, который был уволен после обвинений в домогательствах. Сцены с ее участием сняли в павильоне, когда уже шел постпродакшен, и добавили в фильм с помощью спецэффектов.

Ключевую роль в ограблении сыграет Людвиг. Эту роль исполнил немецкий актер Маттиас Швайгхёфер, известный по «Дикой жизни» и дилогии «Красавчик». В трейлере можно заметить чертежи сейфа на немецком и то, как как Людвиг пытается вскрыть замок. Похоже, он единственный медвежатник в округе, который может помочь отряду Скотта.

В роли другого бойца, Вандероха, появится Омари Хардвик. Вы могли видеть его в криминальных драмах «Власть в ночном городе» и «Выстрел в пустоту».

А в роли Мики — Рауль Кастильо из сериала «В поиске».

В фильме также есть дочь Скотта, Кейт Уорд, которую играет Элла Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин», «Малефисента»).

Разумные мертвецы

В «Армии мертвецов» появятся «умные» зомби, которых Снайдер называет альфами. Они намного сильнее ходячих трупов, к которым мы привыкли, а еще обладают примитивным сознанием.

Судя по трейлеру, в зомби-гетто даже есть своя иерархия. Возможные лидеры — женщина с диадемой, которой кланяется толпа (в соцсетях ее уже прозвали «королевой зомби»), и местный «генерал» на лошади, который ведет за собой армию.

У «умных» зомби быстрые рефлексы — например, один из них изящно уворачивается от ударов Скотта.

Культурные отсылки

Еще в трейлере есть отсылки к поп-культуре. Например, кадр с вертолетом, летящим на фоне заката, — очевидный кивок в сторону «Апокалипсиса сегодня».

«Апокалипсис сегодня» «Армия мертвецов»

А татуировка Вандероха в виде греческого символа «омега», скорее всего, отсылка к Дарксайду, злодею из «Лиги справедливости Зака Снайдера». Согласно мифологии DC, Дарксайд умеет стрелять из глаз энергетическими лучами. Эту способность он получил благодаря силе, которая называется Омега-эффект.

В конце ролика на отряд нападает зомби-тигр. Зрители уже сравнивают его с ручным тигром из «Ходячих мертвецов».

«Ходячие мертвецы» «Армия мертвецов»

Мертвец в образе Элвиса — кивок в сторону «Рассвета мертвецов», дебютного фильма Снайдера, где герои отстреливали зомби-двойников разных знаменитостей.

Ну а для геймеров Снайдер оставил пасхалку в виде указателя, который отсылает к постеру игры «Fallout: New Vegas».

«Fallout: New Vegas» «Армия мертвецов»

В конце концов, мы знаем достаточно экшен-фильмов, которые переносят зрителя в Лас-Вегас. Например, в «Марс атакует!» на город напали инопланетяне, в «Ночи страха» — вампиры, а в триквеле «Обители зла» — непосредственно зомби.

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