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Новый трейлер «Армии мертвецов»: Ограбление казино под музыку Кенни Роджерса

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Netflix выпустил полноценный трейлер «Армии мертвецов» — нового зомби-экшена Зака Снайдера. Фильм расскажет о кучке грабителей, которые решают обнести казино Лас-Вегаса, кишащее ходячими мертвецами. Главных героев сыграли Дэйв БатистаЭлла ПернеллАна де ла РегераХироюки СанадаТиг НотароОмари ХардвикТео РоссиНора Арнезедер и Гаррет Диллахант.

Картина выйдет 21 мая на Netflix. 

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Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
Уже в кино
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