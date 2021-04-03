Новый трейлер «Армии мертвецов»: Ограбление казино под музыку Кенни Роджерса

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Netflix выпустил полноценный трейлер «Армии мертвецов» — нового зомби-экшена Зака Снайдера. Фильм расскажет о кучке грабителей, которые решают обнести казино Лас-Вегаса, кишащее ходячими мертвецами. Главных героев сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Хироюки Санада, Тиг Нотаро, Омари Хардвик, Тео Росси, Нора Арнезедер и Гаррет Диллахант.
Картина выйдет 21 мая на Netflix.
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