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Гильдия режиссеров США вручила премию Хлое Чжао за «Землю кочевников»

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10 апреля Гильдия режиссеров США вручила награды за лучшую режиссуру кино- и телепроектов 2020 года. Главный приз 73-й церемонии достался Хлое Чжао за драму с Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников».

Лауреаты премии DGA практически всегда совпадают с победителями «Оскара». Среди триумфаторов DGA, взявших затем и «Оскар», — Альфонсо Куарон («Рома»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»). Однако победителя DGA прошлого года Сэма Мендеса (его номинировали за военную драму «1917») обошел на «Оскаре» Пон Джун-хо, получивший статуэтку за «Паразитов».

Все лауреаты DGA в этом году:

Кинематографические номинации

Лучший режиссер полнометражного фильма

Лучший режиссерский дебют

Телевизионные номинации

Лучший режиссер драматического сериала

Лучший режиссер комедийного сериала

Лучший режиссер телефильма или мини-сериала

Источник: DGA

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