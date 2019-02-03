Гильдия режиссеров США вручила премию Хлое Чжао за «Землю кочевников»

10 апреля Гильдия режиссеров США вручила награды за лучшую режиссуру кино- и телепроектов 2020 года. Главный приз 73-й церемонии достался Хлое Чжао за драму с Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников».

Лауреаты премии DGA практически всегда совпадают с победителями «Оскара». Среди триумфаторов DGA, взявших затем и «Оскар», — Альфонсо Куарон («Рома»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»). Однако победителя DGA прошлого года Сэма Мендеса (его номинировали за военную драму «1917») обошел на «Оскаре» Пон Джун-хо, получивший статуэтку за «Паразитов».



Все лауреаты DGA в этом году:

Кинематографические номинации

Лучший режиссер полнометражного фильма

Лучший режиссерский дебют

Телевизионные номинации

Лучший режиссер драматического сериала

Лучший режиссер комедийного сериала

Лучший режиссер телефильма или мини-сериала