Срыв в Петербурге, отмены показов и нападение на Виталия Манского. Что происходит с «Артдокфестом»?

9 апреля члены движения SERB напали на Виталия Манского, режиссера и президента кинофестиваля документального кино «Артдокфест». Инцидент произошел в вестибюле кинотеатра «Октябрь», где шли показы. Когда Манский давал интервью, к нему подбежал активист, который называет себя Гошей Тарасевичем, и накинул ему на шею некую ткань. Позже Тарасевич объяснил, что попытался бросить в документалиста трусы.

Нападение на Манского стало еще одним скандалом вокруг фестиваля. В этом году «Артдокфест» должен был пройти с 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 апреля в Санкт-Петербурге, однако во втором городе событие отменили после визита правоохранительных органов, а в столице организаторы столкнулись с попытками срывов и угрозами из-за показа нескольких картин.

КиноПоиск собрал хронику событий недели, связанных с «Артдокфестом».

Что произошло с фестивалем в Санкт-Петербурге?

3 апреля сотрудники МВД и Роспотребнадзора пришли на открытие «Артдокфеста» в Дом кино в Санкт-Петербурге и опечатали залы, где должны были пройти показы. Организаторы «Артдокфеста» написали об этом у себя в Facebook.

В это время в одном из залов показывали фильм о режиссере Александре Расторгуеве, трагически погибшем в 2018 году в ЦАР. Как сообщил «Дождь», силовики хотели убедиться, что зрители соблюдают коронавирусные ограничения, но организаторы отказались пускать их в зал. В этот момент там проходила минута молчания. Продюсер Евгений Гиндилис связал визит полиции с давлением на кинофестиваль.

4 апреля «Артдокфест» отменил дальнейшие показы в Доме кино, заявив, что надеется провести их на другой площадке, в «Лендоке». В тот же день там должен был пройти сеанс фильма «Я здесь» о женщине, освобожденной из колонии по УДО. Однако вскоре «Лендок» отказался от программы смотра «во избежание провокаций и закрытия культурного центра».

На какие фильмы «Артдокфеста» жаловались активисты?

Еще 3 апреля Манский рассказал, что организаторы фестиваля получили угрозы от членов SERB — националистического движения, известного по многочисленным акциям против оппозиции и организаторов культурных событий. Предметом конфликта стала короткометражка «Родимое пятно». Фильм рассказывает о девушке, которая приезжает в Крым к матери, больной шизофренией. Активистам не понравилось, что в картине есть словосочетание «оккупированный Крым».

4 апреля на «Артдокфест» в Москве пришел неизвестный, который представился Сулиманом. Он попросил организаторов исключить из программы фильм «Тихий голос» о бойце ММА, который бежал из Чечни, после того как старший брат узнал, что тот гей. «В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия», — цитируют неизвестного представители фестиваля. Сулиман уточнил, что картина Реки Валерика «нарушает права чеченцев» и задевает их менталитет, так как в Чечне «нет геев». Он также пообещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти. «Новая газета» сообщает, что накануне Валерику угрожали в соцсетях. 5 апреля Манский рассказал, что билеты на все сеансы фильма были выкуплены — их оплатили одной картой. В тот же день «Артдокфест» отменил премьерный показ «Тихого голоса», а депутат Госдумы Виталий Милонов попросил привлечь организаторов показа к ответственности по статье об экстремизме.

7 апреля Манский объявил, что «Артдокфест» также не покажет российский фильм «Доазув (Граница)», рассказывающий о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией. Показ отменили из-за того, что у картины нет прокатного удостоверения в РФ. Если бы фильм показали, то юрлицу-организатору могли запретить проведение фестивалей в России в течение трех лет. Позже показ фильма перенесли на онлайн-площадку «Артдокфеста» — Artdoc.media.

В тот же день на «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» пришли полицейские и активисты SERB — на этот раз из-за показа белорусского фильма «Дорога домой». «28-летний Павел переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова. Но ему нелегко интегрироваться в новое общество. Легче быть одному», — сказано в аннотации картины. По словам пресс-секретаря фестиваля, в зал, где шел показ, ворвались около восьми «хулиганов и провокаторов», которые кричали, что «Дорога домой» оскорбляет жителей Крыма. Кроме того, активистам не понравилось слово «аннексия» в описании сюжета.

Это первый скандал вокруг «Артдокфеста?»

Нет. В 2014 году глава Минкультуры Владимир Мединский отказал в господдержке проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту». «Манский не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен», — объяснил свое решение чиновник. А в 2017-м члены SERB сорвали показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о вооруженном конфликте на востоке Украины. Активисты ворвались в зал, где проходил сеанс, и стали угрожать зрителям.

«Артдокфест» завершается в Москве 9 апреля. Некоторые фильмы фестивальной программы доступны онлайн.

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