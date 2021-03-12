11 лучших трейлеров недели: Анджелина Джоли сражается с киллерами, а Эндрю Гарфилд покоряет YouTube

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«Локи»



Сводный брат Тора обзавелся сольным сериалом. Действие проекта разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Как мы помним, в нем Локи из прошлого похитил Тессеракт и создал новую временную линию, где избежал смерти от рук Таноса. В сериале бог обмана попадает в Управление временными изменениями, главу которого сыграл Оуэн Уилсон. Теперь Локи придется восстановить линию времени, а заодно изменить свою репутацию.

«Круэлла»



Дьявол не носит Prada, дьявол мечтает о шубе из далматинцев. История самой модной злодейки Disney, поставленная создателем «Тоня против всех» Крэйгом Гиллеспи. Сирота Эстелла (Эмма Стоун) — начинающий дизайнер. Она попадает на стажировку в ателье к взбалмошной баронессе (Эмма Томпсон). Эстелла проводит ночи за швейной машинкой, а днем терпит унизительные выходки начальницы, хозяйки нескольких далматинцев. Терпению героини приходит конец: она меняет имя, собирает банду и пускается во все тяжкие. Берегись, Лондон!

«Те, кто желает мне смерти»



Экшен-триллер Тейлора Шеридана, сценариста «Любой ценой» и шоураннера «Йеллоустоуна». Из-за ошибки спасательницы Ханны (Анджелина Джоли) ее коллеги гибнут во время пожара. Переживая трагедию, героиня уходит дежурить в дальний участок леса, где находит запуганного подростка Коннора, за которым гонятся убийцы его отца. Ханне придется спасать мальчика не только от киллеров, но и от разбушевавшегося в диких лесах Монтаны пожара. На съемочной площадке компанию Джоли составили Финн Литтл, Николас Холт, Джон Бернтал и Эйдан Гиллен.

«Наследие Юпитера»



Основой супергеройского сериала Netflix стал комикс Марка Миллара, автора «Пипца» и «Kingsman». Шоураннером адаптации выступил Стивен С. ДеНайт, сделавший для стриминга «Сорвиголову». «Наследие» рассказывает о двух поколениях супергероев. Отцы поддерживали мир во Вселенной с 1930-х и теперь должны передать свою миссию детям. Только вот молодежь не очень-то справляется с ролью образцовых хранителей покоя.

«Мейнстрим»



В сатирической драме Джиа Копполы (внучки Фрэнсиса Форда Копполы) видеоблогеры блюют смайликами и убегают голышом от полицейских. В центре истории — троица блогеров, которых сыграли экс-Человек-паук Эндрю Гарфилд, звезда «Очень странных дел» Майя Хоук и Нат Вулф из «Виноваты звезды». Благодаря вирусному ролику на YouTube они молниеносно становятся популярными, но слава приносит в их жизнь не только коктейли из ананаса у бассейна.

«Без жалости»



Криминальный боевик Стефано Соллимы («Гоморра», «Убийца 2. Против всех»). Фильм основан на одноименном романе Тома Клэнси, создателя Джека Райана. По сюжету морской пехотинец Джон Келли (Майкл Б. Джордан) мстит русским наемникам за убийство беременной жены, а заодно предотвращает международный конфликт.

«Берег москитов»



Вторая по счету экранизация одноименного романа Пола Теру. В фильме 1980-х главную роль сыграл Харрисон Форд, а в новом сериале его место занял Джастин Теру (племянник писателя). Эксцентричный изобретатель Элли Фокс бежит с женой и детьми от правительства США в Мексику. Так герой хочет спасти семью, однако в итоге подвергает ее еще большей опасности. Над сценарием сериала работал Нил Кросс, автор «Лютера» и «Доктора Кто».

«Профиль»



Очередной фильм Тимура Бекмамбетова в screenlife-формате. Через экран рабочего стола триллер расскажет историю британской журналистки Эми Уиттакер, которая, расследуя вербовочные методы террористов, попадает в сети собеседника из Skype. Приз зрительских симпатий на Берлинале-2018 — да, фильм долго добирался до кинотеатров!

«Женщина в окне»



Режиссер «Анны Карениной» и «Искупления» Джо Райт снял детективный триллер в лучших традициях Хичкока. Анна Фокс (Эми Адамс) страдает агорафобией, то есть боится открытых пространств. Ей сложно выходить из дома, поэтому за внешним миром героиня следит из окна квартиры. Однажды женщина становится свидетельницей убийства соседки из дома напротив (ее сыграла Джулианна Мур). Анна связывается с полицейскими, но те уверяют ее, что никакого убийства не было, потому что соседки-то не существует!

«Харлан Кобен. Невиновен»



Испанский проект Netflix со звездой фильма «Три метра над уровнем неба» и сериала «Ковчег» Марио Касасом. Его герой Маттео Видаль провел в тюрьме девять лет за убийство по неосторожности. Теперь он вышел на свободу и пытается наладить жизнь, тем более что его жена ждет ребенка. Но планы Маттео меняет неожиданный звонок на телефон супруги.

«Юрфак»



Южнокорейский сериал, в котором типичная комедия про студенчество резко оборачивается детективной драмой. Первокурсники юрфака пытаются защитить преподавателя, обвиняемого в убийстве высокопоставленного чиновника.