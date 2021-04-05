Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук и другие лидеры индустрии стали кураторами КиноПоиска

КиноПоиск объявляет о сотрудничестве с кураторами. Они будут вносить предложения по расширению библиотеки сервиса, давать рекомендации по мировым кино- и сериальным трендам и помогать с поиском новых авторов, которые могут быть интересны подписчикам. Также кураторы будут взаимодействовать с аудиторией КиноПоиска и участвовать в образовательных проектах сервиса. Каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления.

«Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками КиноПоиска и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов поможет нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде — повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй», — считает директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Кто стал куратором КиноПоиска:

Состав этой команды может быть расширен. Так, например, в ближайшее время появится куратор в сегменте «Комедии».

Недавно в поддержку кураторства в киноиндустрии высказался Мартин Скорсезе. «Это не демократический или элитарный термин, который сейчас используется так часто, что теряет смысл. Кураторство — это проявление щедрости: вы делитесь тем, что любите и что вас вдохновляет. Лучшие стрим-сервисы, такие как Criterion Channel и MUBI, и традиционные телеканалы, такие как Turner Classic Movies, основаны на кураторстве», — отметил режиссер.

О том, какие фильмы и сериалы есть на КиноПоиск HD и как пользоваться онлайн-кинотеатром, читайте в нашем гиде