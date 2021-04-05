Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук и другие лидеры индустрии стали кураторами КиноПоиска

КиноПоиск объявляет о сотрудничестве с кураторами. Они будут вносить предложения по расширению библиотеки сервиса, давать рекомендации по мировым кино- и сериальным трендам и помогать с поиском новых авторов, которые могут быть интересны подписчикам. Также кураторы будут взаимодействовать с аудиторией КиноПоиска и участвовать в образовательных проектах сервиса. Каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления.
«Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками КиноПоиска и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов поможет нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде — повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй», — считает директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.
Кто стал куратором КиноПоиска:
- Авторское кино — Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов, среди которых «Дылда» (два приза на Каннском кинофестивале в 2019 году), «Левиафан» (номинация на премию «Оскар», «Золотой глобус» и премия Каннского кинофестиваля за лучший сценарий) и «Нелюбовь» (приз Каннского кинофестиваля, номинация на премию «Оскар»).
- Фантастика и фэнтези — Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен» (две номинации на премию «Оскар») и создатель формата screenlife, где действие фильма происходит на экране компьютеров и смартфонов.
- Драма — Юрий Арабов, сценарист («Юрьев день», «Мысленный волк»), лауреат Каннского кинофестиваля за сценарий фильма «Молох».
- Комиксы — Артем Габрелянов, основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
- Взрослая анимация — видеоблогеры Дмитрий Сыендук (перевел на русский язык и озвучил сериал «Рик и Морти») и Егор Лоскутов, создатель анимационного альманаха «Я это уже видел».
- Документальное кино — Майя Кузина, куратор, кинопродюсер, ранее занимала позиции продюсера фестиваля «Артдокфест», куратора спецпроектов Центра документального кино и др.
- Детская анимация — Илья Попов, основатель группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» и президент Ассоциации анимационного кино России.
Состав этой команды может быть расширен. Так, например, в ближайшее время появится куратор в сегменте «Комедии».
Недавно в поддержку кураторства в киноиндустрии высказался Мартин Скорсезе. «Это не демократический или элитарный термин, который сейчас используется так часто, что теряет смысл. Кураторство — это проявление щедрости: вы делитесь тем, что любите и что вас вдохновляет. Лучшие стрим-сервисы, такие как Criterion Channel и MUBI, и традиционные телеканалы, такие как Turner Classic Movies, основаны на кураторстве», — отметил режиссер.
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