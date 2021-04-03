Фильмы Sony станут эксклюзивом Netflix. Они будут выходить на сервисе после проката в кинотеатрах

Sony заключила многолетнюю сделку c Netflix по выпуску своих фильмов. Начиная с 2022 года картины студии будут эксклюзвино выходить на стриминге после проката в кинотеатрах. Первыми проектами в рамках соглашения станут «Морбиус», экранизация игры Uncharted и сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Кроме того, Netflix получит доступ к библиотеке Sony, которая включает все фильмы Columbia Pictures, выпущенные за последние 100 лет.

Согласно условиям, Netflix также будет финансировать картины Sony, которые будут сняты для онлайн-проката или же выйдут на сервисе после показа в кино.

Sony по-прежнему остается одной из немногих студий, у которой нет крупного стриминг-сервиса. Ранее Warner Bros. запустила HBO Max, где выпускает свои блокбастеры синхронно с релизом в кинотеатрах, Universal — Peacock, Paramount Pictures — Paramount+, а Disney — Disney+.