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THR: Продюсер «Нефти» и «Социальной сети» Скотт Рудин годами издевался над сотрудниками

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На The Hollywood Reporter вышел материал о неподобающем поведении Скотта Рудина, одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Рассказываем, в чем его обвиняют (сам Рудин отказался общаться с изданием).

Что нужно знать про Скотта Рудина?

Рудин — один из ключевых продюсеров Голливуда. В разное время он сотрудничал с Fox, Sony, Paramount и Disney, а в 1980-е основал собственную компанию Scott Rudin Productions. Рудин спродюсировал десятки хитов, многие из которых номинировались на «Оскар». За всю карьеру он был удостоен десяти номинаций на премию Американской киноакадемии, а в 2008-м получил статуэтку за «Старикам тут не место» братьев Коэн. Рудин постоянно работает с такими режиссерами, как Уэс Андерсон, Пол Томас Андерсон, Ноа Баумбак и Пол Гринграсс. Среди его проектов — «Семейка Аддамс», «Шоу Трумана», «Сонная Лощина», «Часы», «Нефть», «Железная хватка», «Бесподобный мистер Фокс», «Дорога перемен», «Социальная сеть», «Сомнение», «Человек, который изменил все», «Девушка с татуировкой дракона», «Капитан Филлипс» и «Леди Бёрд». Рудин также продюсировал сериалы, в числе которых «Программисты», «Служба новостей» и «Чем мы заняты в тени».

Рудин известен и в театральной среде. Он ежегодно выпускает около пяти бродвейских постановок, а его спектакль по роману «Убить пересмешника», сценаристом которого был Аарон Соркин, стал самым популярным на Бродвее в 2018 году. За свою карьеру Рудин получил 17 театральных премий «Тони».

В чем его обвиняют?

THR приводит несколько примеров жестокого поведения Рудина, описанных его бывшими коллегами.

  •  В 2012 году продюсер разбил монитор компьютера о руку своего ассистента, потому что тот не выкупил билеты на нужный авиарейс. Сотруднику пришлось обратиться за медицинской помощью.
  • Кэролин Руго устроилась в Scott Rudin Productions в 2018 году, где полгода проработала координатором. Ее рабочий день начинался в 5 утра, но из-за диабета 1-го типа Руго должна была ежедневно тратить на специальные упражнения по полчаса. Рудин позволил ей заниматься с 5:30 до 6:00 утра. Однажды продюсер обвинил Руго в ссоре своих партнеров, актера Нэйтана Лейна и режиссера Джорджа С. Вольфа, и выдвинул условие: либо она бросает упражнения, либо работает быстрее. В итоге координатор уволилась.
  • Руго помнит и другие инциденты: «Рудин швырнул ноутбук в окно конференц-зала, а затем пошел на кухню и начал стучать по диспенсеру для салфеток. Еще был случай, когда он бросил в коллегу стеклянную миску. Трудно сказать, куда он целился, но чаша попала в стену и разбилась вдребезги. Позже сотрудника отдела кадров забрали на скорой с панической атакой».
  • Другой ассистент рассказал, как Рудин бросил ему в голову печеную картошку, потому что тот не знал, почему к продюсеру пришли представители компании A24. «Я зашел на кухню и сказал: „Привет, Скотт. Человек из A24 уже на подходе, но я не знаю, зачем он здесь“. Он пришел в ярость: „Никто не говорил, что у меня по расписанию встреча с A24“. Он швырнул в меня большую картошку, но я увернулся. Затем он сказал: „Ну, выясни, зачем ко мне пришли, и принеси новую картошку“», — вспоминает собеседник. Вскоре Рудин уволил ассистента.
  • Еще один собеседник рассказал, что Рудин попросил его убраться на кухне, а когда тот ответил, что это не входит в его обязанности, продюсер кинул в него чашку, которая попала в стену, оставив в ней трещину.
  • Пользователь сайта Indeed.com, где компания Рудина размещает вакансии, анонимно рассказал, как продюсер выдернул стул из-под сотрудника, которого собирался уволить, и тот упал.
  • Кто-то сравнивает офис Рудина с сектой, где подчиненные перенимают худшие качества своего босса. Однажды продюсер и один из руководителей компании выбросили вещи со стола офис-менеджера без всякой причины.
  • За 5 лет Рудин сменил 119 ассистентов.

Еще в статье упоминаются судебные тяжбы с участием Рудина. В 2020 году рекламное агентство SpotCo подало иск к продюсеру на 6,3 млн доллара, обвинив его в неоплате труда на восьми спектаклях (процесс еще не завершен), в 2018-м наследники писательницы Харпер Ли обратились в суд, заявив, что Соркин сильно изменил сюжет «Убить пересмешника» (позже стороны достигли соглашения).

А это первые обвинения в адрес Рудина?

Нет. В 2019 году сценарист и актер Джереми О. Харрис назвал Рудина «открытым расистом». Он также описал их телефонный разговор: «Однажды он обругал меня по телефону, сказав: „Ты драматург-сопляк, который написал всего одну хорошую пьесу. Всем по ***, что ты там думаешь“. На что я ответил: „Тогда зачем ты заплатил мне за то, чтобы я рассказал, что думаю, в ДВУХ пьесах“?»

В 2014 году продюсер «Манчестера у моря» Кевин Дж. Уолш вспомнил, как поссорился с Рудином в машине, после чего тот высадил его посреди шоссе. Другой продюсер, Адам Гудман («Марсианин», «Родина»), назвал атмосферу в компании Рудина «очень-очень-очень ужасной».

В 2010 году THR выпустил профайл Рудина под названием «Самый страшный человек в городе». В тексте говорилось о его жестоком поведении: однажды Рудин ехал в машине с ассистентом и так разозлился, что резко нажал на тормоз, из-за чего пассажир ударился о лобовое стекло. После этого коллега Рудина принимал лекарства от язвы, чтобы справиться со стрессом. Правда, в том же материале продюсера назвали «ослепительно очаровательным».

Почему потерпевшие молчали раньше?

Те, кто пострадал от Рудина, долго хранили молчание, поскольку боялись, что продюсер может им отомстить (кто-то уладил конфликт в досудебном порядке, подписав NDA). «Меня уволили из-за диабета 1-го типа, который является инвалидностью, а людей с такой болезнью защищают по закону. Я могла его засудить, но не стала, потому что боялась попасть в черный список в индустрии, — говорит Руго. — Сейчас я уже полтора года работаю на Netflix и сперва была в шоке, потому что это очень прогрессивное и уважаемое место во всем, что касается отношения к сотрудникам. Теперь, когда я стала частью команды, где мое мнение ценят и уважают, я могу спокойно говорить о Скотте. Все знают, что он настоящий монстр».

Другой собеседник рассказал, что Рудин пытался разрушить карьеру своей бывшей подчиненной. Он написал Харви Вайнштейну, в чью компанию она перешла работать, что та якобы обворовала его офис (Вайнштейн проигнорировал слова Рудина, а девушка по-прежнему работает в киноиндустрии).

THR также пишет, что Рудин часто мстит бывшим коллегам, удаляя свои проекты из их фильмографий на IMDb.

Какие проекты Рудина должны выйти в будущем?

Среди новых проектов Рудина есть потенциальные хиты. Это «Макбет» Джоэла Коэна с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд, драма «Красное, белое и вода» с Дженнифер Лоуренс, которую будет прокатывать A24, триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс, купленный Netflix во время пандемии, и другие фильмы и сериалы. Пока неясно, как на их судьбу повлияет статья THR. Дистрибьюторы могут отказаться от проката или же убрать имя Рудина из титров, как это было с Харви Вайнштейном.

Как на обвинения отреагировали в киноиндустрии?

После выхода статьи о Рудине высказалась глава компании Annapurna Pictures Меган Эллисон, работавшая с ним над «Железной хваткой».

Перевод: «В этом тексте описаны далеко не все примеры оскорбительного, расистского и сексистского поведения Скотта Рудина. Как и в случае с Харви Вайнштейном, очень многие боятся говорить. Я поддерживаю и аплодирую всем, кто осмелился это сделать. Люди не просто так боятся Рудина: он мстителен и не стесняется лгать».

В 2014 году в сеть попали личные переписки Рудина, где он назвал Эллисон «28-летней ненормальной с биполярным расстройством» и намекнул, что ей необходимо принимать лекарства, чтобы наладить свой бизнес. В том же году Рудин и глава Sony Эми Паскаль пытались привлечь Эллисон к финансированию «Стива Джобса», но та отказалась.

Источник: THR

Фото: Kevin Winter / Getty Images for DGA, Entertainment Pictures / «Легион-Медиа»

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